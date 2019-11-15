Хюлькенберг готов перейти в IndyCar в 2020 году

Накануне Гран При Бразилии появились слухи об интересе к Нико Хюлькенбергу со стороны команд IndyCar, в частности, Ed Carpenter Racing. Немец признал, что поддерживает связь с рядом команд из разных серий и готов рассмотреть вариант в США, но пока не ведет конкретных переговоров.

Напомним, в конце 2019 года Хюлькенберг покинет Renault и потеряет место в Формуле 1.

«Я еще ничего не подписал, – сказал Хюлькенберг. – Мне звонят из разных команд и гоночных серий, но сейчас ничего не происходит. Да, пожалуй, я рассмотрел бы IndyCar. Но, честно говоря, сейчас я вполне расслаблен. Мне надо закончить сезон, и я хочу сделать это как можно успешнее. А потом надо отдохнуть, дать себе передышку, а то и две, а потом посмотреть, чем хочу заняться. Я точно не собираюсь спешить с решением, только чтобы выступать где-нибудь».

Хюлькенберг подчеркнул, что если и перейдет в IndyCar, то станет выступать только на городских и дорожных трассах.

«Я всегда говорил, что я не поклонник овалов, – отметил немец. – Они просто меня не увлекают. Я очень уважаю их, просто это не мое. Так что я бы взялся за дорожные трассы».

В то же время, пилот готов вообще пропустить сезон-2020.

«Можете назвать это отпуском, – сказал Хюлькенберг. – Десять лет в Формуле 1 были напряженными, я жил в высоком темпе, и когда начнется новый год, мне надо просто посмотреть, как я буду себя чувствовать, как сложится ситуация. Сейчас я просто ничего не знаю. И не хочу слишком много думать об этом, ведь все еще выступаю здесь».

Дополнительная информация: Адам Купер