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Формула 1 / Новость

Хюлькенберг: Ферстаппен – самый бесстыдный человек

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Хюлькенберг: Ферстаппен – самый бесстыдный человек
Автор:
, редактор

Нико похвалил Макса за подход к жизни за пределами Формулы 1

Нико Хюлькенберг покинул Формулу 1 в 2020 году, но сохранил теплые отношения с одним из былых соперников – Максом Ферстаппеном. Лидер Red Bull является одним из самых жестких пилотов на трассе, но по словам Хюлькенберга, тот же подход голландец сохраняет и в остальных сферах жизни.

«Он классный парень – что на трассе, что в клубе, – сказал Хюлькенберг в подкасте GQ. – Он выкладывается полностью. Самый бесстыдный человек, которого я знаю. Макс клевый парень, настоящий, живой.

Я познакомился с ним, когда он с Йосом ходил на картинг. Я там говорил с ними по-голландски и никто нас не понимал. Тогда Макс не был таким тусовщиком, но теперь доходит до края во всех жизненных сферах.

На трассе он выступает под девизом «играй жестче». Он доводит себя до результата, а потом как следует празднует успех. Так все вели себя в прошлом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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