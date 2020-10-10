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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

«Хюлькенберг, давай-ка торопись». Нико раскрыл детали второго возвращения в Ф1

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«Хюлькенберг, давай-ка торопись». Нико раскрыл детали второго возвращения в Ф1
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Немецкий пилот уже приходил на выручку Racing Point в Сильверстоуне – но на этот раз все вышло куда более экстремально

Нико Хюлькенберг только в субботу перед квалификацией узнал, что будет выступать на Гран При Айфеля – команда позвала его на помощь, когда Лэнс Стролл почувствовал проблемы со здоровьем. 

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Немец с разрешения FIA сел за руль только на квалификации, несколько раз блокировал шины на быстрых кругах и в итоге не смог опередить никого из соперников. 

Ранее в этом сезоне он уже выступал за Racing Point, когда на двух этапах потребовалось заменить Серхио Перес – его анализ на коронавирус дал положительный результат.

«В этот раз все было даже более диким и безумным, – признался Нико в эфире Sky Sports? сравнивая два своих возвращения в чемпионат. – Я был в Кельне. это где-то час езды отсюда. И в принципе все равно планировал приехать, так как мы собирались кое-что сделать на завтра с телевизионщиками из RTL.

Около 11 утра мы сидели с приятелем, пили кофе, когда мне позвонил Отмар [Сафнауэр, босс Racing Point] и сказал: «Хюлькенберг, давай-ка поторопись, ты нужен мне здесь». Я прыгнул в машину и примчался.   

Все остальное вы видели сами. Это было возвращение 2.0, все произошло в мгновение ока».

Немецкий пилот добавил, что машина RP20 сейчас ощутимо отличается от той. которой он управлял в августе. 

«Я почувствовал разницу, – сказал он. – Это ведь совершенно другая трасса, но и машина тоже эволюционировала. Появилась пара технических штук, которые здорово отличаются, и ощущения гонщика тоже другие. 

Так что мне требовалось освоиться, снова почувствовать все. Понятно, что сделать это за четыре круга непросто. о в целом, пусть мы и последние, я доволен теми кругами, которые проехал. 

Понятно. что завтра все будет непросто, перед нами серьезный вызов. Но мы сделаем все что сможем. Сейчас весь мой опыт – это четыре круга. Так что завтра мы просто примем старт и будем смотреть. что получится».

Первую из двух гонок за Racing Point в Сильверстоуне Хюлькенберг не смог даже начать из-за поломки. во второй финишировал седьмым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Нико Хюлькенберг
Автор Адам Купер

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