Хюлькенберг будет запасным гонщиком в Aston Martin и Mercedes

Нико Хюлькенберг потерял место в Формуле 1 в конце 2019 года, однако в прошлом сезоне дважды приходил на выручку команде Racing Point, заменив ее гонщиков в общей сложности в трех Гран При.

В нынешнем году его главной работой будет роль эксперта на принадлежащем Red Bull телеканала ServusTV – однако кроме этого немец договорился о роли запасного гонщика сразу с двумя командами Ф1, Aston Martin и Mercedes

Он сам рассказал об этом в эфире тренировок Гран При Бахрейна. «У меня в этот раз тройная роль», – отметил 33-летний спортсмен.

Это значит, что если кого-то из пилотов Aston Martin или Mercedes потребуется заменить по ходу уик-энда или до его начала, именно Нико почти наверняка получит возможность сесть за руль.

Прежде резервистами в двух командах были Ник де Врис и Стоффель Вандорн – однако, как показали события конца 2020-го, в Ф1 предпочитают доверять свои машины тем пилотам, кто имеет актуальный опыт управления ими – когда у Льюиса Хэмилтона обнаружили коронавирус, Mercedes прибегла к услугам Джорджа Расселла.

Кроме Хюлькенберга, новую роль в Mercedes получил Эстебан Гутьеррес. Мексиканец прежде был тест-пилотом, но теперь окончательно переведен в послы команды по вопросам бизнеса. Его новая должность будет связана с вопросами коммерции и маркетинга на латиноамериканском рынке.