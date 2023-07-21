«Хуже просто некуда». Пятница в Венгрии расстроила Льюиса
Семикратный чемпиона мира остался категорически недоволен своей машиной после пятничных тренировок на «Хунгароринге»
Если Макс Ферстаппен не увидел большой проблемы в том, что начал 11-й этап сезона Ф1 с 11-го результата, то Льюис Хэмилтон отреагировал на 16-ю строчку в протоколе тренировки совершенно иначе.
Для британца этап в пригороде Будапешта является знаковым – он восемь раз стартовал здесь с поула и столь же часто поднимался на вершину подиума. Однако рассчитывать на улучшение этой статистики гонщику будет непросто.
«Ощущения вовсе не хорошие, – признался он. – Такое чувство, что машина весь день оставалась в своем самом плохом состоянии.
Разумеется, мы будем работать с настройками – в прошлом году ощущения поначалу были просто ужасными, но за счет регулировок мы смогли переломить такой ход событий. Так что будем надеяться, что и в этот раз с субботы нас ждет улучшение».
В 2022-м Хэмилтон стартовал в Венгрии седьмым и завершил гонку на второй позиции.
Между тем, прошлогодний обладатель поула Джордж Расселл оценил ситуацию в Mercedes далеко не столь пессимистично.
«Честно говоря, все не так и плохо, сказал британец после 20-го результата в тренировке. – Наша программа отличалась от всех остальных, мы использовали только один комплект шин. Я ездил на том, что остался еще с самой первой сессии.
Так что не стоит смотреть на время круга. Уверен, что завтра все будет лучше. Нам всегда удается добавлять по ходу уик-энда, и это хорошо. Сегодня мы подметили пару интересных моментов, с которыми поработаем вечером».
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Говоря о сложностях, он добавил: «Прежде всего, это общая нехватка сцепления. Пока шины в неверном диапазоне – как с пустыми баками, так и с полными. Надо понять, больше атаковать на разгонном круге или меньше. Активнее ехать на длинных отрезках или, наоборот, экономить.
Такие вещи сложно оценить из кокпита, надо посмотреть данные и понять, как можно ехать быстрее. Конечно, это был для нас не самый лучший день, но я не впервые говорю вечером пятницы, что дальше все будет только лучше».
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