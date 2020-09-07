Худший лучший результат. Как Гасли и Окон испортили Квяту гонку в Монце

Чего ждали: успеха

После неудачи на Гран При Бельгии болельщикам российского гонщика хотелось получит компенсацию в Италии. Как никак, гонка в Спа показала, что скорость у AlphaTauri вполне себе есть. Оставалось обратить ее в результат.

К тому же, еще в прошлом году Квят имел виды аж на шестое место в Италии, но подвел мотор. В общем, все намекало на то, что россиянину пора уже прорвать пузырь неудач и показать лучший результат сезона к этому моменту.

Даниил Квят, AlphaTauri, проводит разминку перед началом заездов Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как все начиналось: многообещающе

Пятничные тренировки для Квята и AlphaTauri прошли как в сказке. Утром Даниил показал четвертый результат, пропустив вперед лишь пару пилотов Mercedes да Алекса Элбона. А по итогам дня россиянин оказался седьмым. До лидеров было далеко, зато до третьего места всего три десятых.

Единственным минусом стала четверть секунды отставания от Гасли, который шел четвертым. Но за Пьером Квяту вообще редко удается угнаться. Общего оптимизма команды это точно никак не нарушало: Франц Тост по итогам тренировок мечтал аж о двух местах в топ-7.

Суббота, однако, ожидания AlphaTauri остудила. На утренней тренировке Квята и Гасли подвинули примерно туда, где они и должны быть в табели о рангах: в начало второй десятки. Выхода в Q3 можно было ждать, но только в случае собственного прыжка выше головы и ошибки кого-то из более быстрых соперников. Так и получилось.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Обе машины уверенно прошли первый сегмент, а во втором Пьер Гасли, как обычно, прыгнул выше головы. Круг француза оказался аж шестым по скорости и позволил ему выбить из борьбы Эстебана Окона. Что до Квята, то француза он тоже переплюнул, а вот до десятого места Алекса Элбона не дотянул 0,105 секунды.

Причем шансы у россиянина были, но вылета Кевина Магнуссена с трассы испортил ему решающую попытку. Однако 11-е место казалось весьма неплохим. Тем более, что и Гасли в итоге не прыгнул выше десятого. Кто мог знать, что эта разница определит исход всего уик-энда.

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Как все прошло: опять Окон!

На старте Квят не провалился и не прорвался: отыграл одну позицию у Элбона, но пропустил вперед Окона. Даниил оказался позади пилота Renault и своего напарника Гасли, что предопределило для него ход всей гонки.

Квят плотно наседал на Гасли и сообщал команде по радио, что едет быстрее партнера. Намекал, что надо бы попросить Пьера подвинуться, однако AlphaTauri заниматься командной тактикой не стала. Даниил после финиша сам отметил, что в тот момент ехал быстрее Гасли. Но этого не хватало для обгона: Квят не прошел партнера до самого его пит-стопа на 18-м круге.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT01, Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В тот момент это еще не казалось такой уж проблемой: Квят стартовал на шинах Hard и после пит-стопов соперников на мягкой резине должен был вырваться на оперативный простор. Однако возможность атаковать Окона и Стролла он упустил, именно застряв за Гасли. А дальше в дело вмешалась фортуна.

Только Гасли убрался с пути Квята, как на трассе появилась машина безопасности. Сразу заехать в боксы не получилось – пит-лейн закрыли ради эвакуации Магнуссена. И это лишило Даниила сразу пяти позиций: выше оказались заехавшие в боксы ранее Леклер, Райкконен, Джовинацци, Латифи и все тот же Гасли. А Квят стал 15-м.

На этом гонка за очками могла бы и закончиться, но нет: сначала разбился Леклер, затем Даниил прошел Переса, Ферстаппена, Латифи, отыграл два места за счет штрафов Хэмилтона с Джовинацци и оказался девятым!

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Проблема была одна – впереди россиянина по-прежнему маячил Эстебан Окон. И когда перестал прорываться француз, вместе с ним остановился и Квят. Произошло это на 30-м круге, и следующие минут десять Даниил безуспешно бился об пилота Renault, в которого неизменно упирается в половине гонок сезона.

А пока Квят окучивал Эстебана, сзади подбирался Перес. Всей тройкой они подъехали к стремительно терявшему темп Райкконену, но даже Alfa Romeo на измотанных шинах Окону была не по зубам. Примерно пять кругов Эстебан, а вместе с ним Квят, теряли время позади Кими. Все это позволяло стремительно настигать их прорывавшемуся сзади Хэмилтону.

В конце концов, Окон все же прорвал оборону Райкконена, а через круг после него это сделал и Квят. Вот только Mercedes был уже на хвосте, а все остальные уехали далеко вперед. Даниил пропустил Льюиса, и уже не смог по новой догнать Эстебана. Хорошо, хотя бы Переса россиянин так и не пустил вперед.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Серхио Перес, Racing Point RP20 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

С девятым местом Квят все-таки показал лучший на данный момент результат в сезоне. Но оставил кислый привкус нереализованных шансов.

Что могло быть: седьмое место

Понятно, что разделение тактики между пилотами AlphaTauri было предопределено их результатами в квалификации, и тут дело в очередной раз сложилось не в пользу Квята. В Бельгии у него была стандартная тактика, а у Гасли альтернативная и она сработала. На этот раз альтернатива была у Даниила, но повезло опять Пьеру.

Однако и при таких раскладах россиянин мог пусть не повторить подвиг партнера, но набрать в три раза больше очков. Но все вновь уперлось в нехватку нужных обгонов.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Во-первых, явная потеря времени позади Гасли на старте однозначно сказалась на результате. На жестких шинах Квят ехал намного лучше и мог прорваться вплоть до восьмого места, что облегчило бы ему жизнь после рестарта.

Во-вторых, 15 кругов позади Окона от рестарта до обгона французом Райкконена стали худшим отрезком гонки для Даниила. Пройди он француза, мог гораздо раньше разобраться и с Кими (помним, ему хватило круга, а Окону потребовалось пять) и не терять времени.

От седьмого места Хэмилтона Квята на финише отделили пять секунд. Мог ли он создать достаточный запас, чтобы не отдать Льюису позицию? Вполне, учитывая что Райкконен был медленнее всех на полторы-две секунды с круга. Но Окон вновь оказался для Квята непреодолим. С этим проклятьем надо что-то делать.

Чего ждать дальше: отката команды, прорыва пилота

Мало кто понимает, что именно ждет нас в Муджелло, ведь гонок Ф1 на этой трассе еще никогда не было. Понятно, что на этой трассе хватает не быстрых поворотов под углом почти в 90 градусов. Есть практически своя параболика. И одна очень длинная прямая. Эти факторы говорят, что трасса в Тоскане – близкая родня Монцы. Однако хватает на трассе и скоростных поворотов, намекающих скорее на Сильверстоун. Так что одной максимальной скорости для успеха окажется мало.

Стартовая прямая трассы в Муджелло Фото: Alex Galli

Вдобавок, трасса в Муджелло не только техничная, но и узкая, что повышает требования к пилоту до предела. Ошибаться здесь будет дорого, а прорываться – трудно.

Есть подозрение, что после Спа и Монцы AlphaTauri все-таки чуть-чуть откатится назад. Но вряд ли далеко, так что шансы взять очки у команды по-прежнему будут. Вот только кому в ее составе повезет на сей раз? И сможет ли Квят наконец ответить на вызов Гасли?