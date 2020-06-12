Кто купит Williams? У нас есть три (не)реальных кандидата

Williams – семейное дело. Почти мафия. Иначе трудно объяснить, почему отойдя от дел сэр Фрэнк посадил на свое место не профессионального руководителя, а свою дочурку. При ней одна из трех самых титулованных команд Формулы 1 стала аутсайдером. Но, кажется, этому приходит конец.

Чего только не делали в Williams за последний год: продавали непрофильные активы, закладывали исторические машины, кажется, даже предлагали сотрудничество Rich Energy. Разница между дьяволом и Уильямом Стори в том, что дьявол не пишет в твиттер. Однако, ничего не спасло. Коронавирус добил Williams, и теперь семья основателей готова продать команду, целиком или по частям.

По слухам, для покупателей есть одно условие – оставить легендарное имя. Но вряд ли это кого-то остановит, мы же помним Alfa Romeo Sauber.

Забавно то, что, похоже, Williams все равно останется семейным делом. По крайней мере, если верить слухам о потенциальных покупателях.

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Пиво в честь 50-летия присутствия Фрэнка Уильмяса в Ф1 Фото: Олег Карпов

Еще одна богатая семья канадцев

Сын канадского миллиардера внезапно пробивается в Формулу 1, не будучи особой звездой в младших сериях, а потом отец покупает ему собственную команду. Знакомая история? Да-да, Williams мог перейти под крыло олигарха еще несколько лет назад, но тогда Лэнс и Лоуренс Строллы предпочли умирающую Force India полумертвой команде сэра Фрэнка.

Теперь история повторяется. Канадский миллиардер иранского происхождения Майкл Латифи на пищевой промышленности и инвестициях заработал около $2 млрд. А его сын Николя в 2020 году дебютирует в Формуле 1 именно в составе Williams. Немудрено, что именно Латифи-старшего называют главным кандидатом на покупку команды.

Ранее Латифи уже помог Williams выжить, рефинансировав кредиты команды. Но теперь, по данным Gazzetta dello Sport, канадец готов выложит 135 млн евро и забрать команду себе.

Этот вариант кажется максимально логичным. Латифи-старший уже инвестировал в Ф1 (в McLaren), его сын поедет за Williams, а учитывая, как покупатель далек от гоночного мира, семья Уильямс может оставить за собой кое-какие активы и руководящие роли в команде.

Вопрос лишь в том, спасет ли Williams частный инвестор? В последние годы частники в Формуле 1 успехов не добиваются. Недаром McLaren искал поддержку у Honda, а Стролл привлек Aston Martin.

Николя Латифи, Williams Racing Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Русский олигарх, вторая попытка

Та же Gazzetta dello Sport уверяет, что запасным вариантом Williams на случай провала переговоров с Латифи является Дмитрий Мазепин. Российский миллиардер уже пытался купить команду Ф1, но тогда проиграл торги тому же Строллу. Теперь он может вновь потягаться с канадцами.

Мотивация у Мазепина-старшего та же, что и у Латифи – сын гонщик. Никита Мазепин пока больше запомнился шлемом Фаберже и внезапными тестами с Mercedes, чем гоночными успехами. Первый год 21-летнего Мазепина в Формуле 2 вышел провальным, а дебютная победа в Ф3/GP3 пришла лишь на третий сезон. И все же Никита уже не раз сидел за рулем болида Формулы 1 и боевой дебют сейчас кажется вопросом времени. И денег.

Покупка Williams может решить оба вопроса. А при обещанном LIberty финансовом оздоровлении команда может стать ценным активом. Вопрос к Мазепину тот же, что к Латифи: не превратит ли он историческую команду в игрушку для сына?

Никита Мазепин, ART Grand Prix Фото: Joe Portlock / Motorsport Images

Самый медленный гонщик Формулы 1

Наконец, если с двумя первыми не выгорит, в запасе у Williams есть третий отец-покупатель. На собственное состояние Ханох Ниссани команду не купит, но по данным итальянских СМИ, у него есть поддержка инвесторов из Израиля, готовых предоставить нужную сумму.

Сын Ханоха Рой Ниссани уже числится тест-пилотом Williams, а сам отец наверняка хотел бы оказаться на его месте. Ханох загорелся автоспортом в 2002 году, побывав на Гран При Венгрии. Беда в том, что тогда Ниссани-старшему было 38 лет.

Дебют Ханоха Ниссани и вправду был особенным. Вот подробнсти: 13 секунд. Как в Формуле 1 выступал последний настоящий рента-драйвер

Немного поездив в венгерских сериях, Ханох решил выйти на международный уровень. Судьба свела его с другим удивительным бизнесменом – Эдди Джорданом. Ниссани смог провести несколько тестов в составе Jordan. Один запомнился 18-секундным отставанием от лучшего времени на круге. Другой – пятью разворотами за шесть кругов.

Все это не помешало Ханоху договориться с Minardi о месте официального тест-пилота. И на Гран При Венгрии-2005, в день своего 42-летия, Ниссани дебютировал в Формуле 1. Лучшему времени пятничной тренировки он уступил 13 секунд, а гоночному миру запомнился жалобами на то, что у машины слишком хорошее сцепление с трассой.

Тест-пилот Williams Рой Ниссани Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Рой Ниссани разделил страсть отца. К сожалению, таланта ему досталось ненамного больше. Израильтянину уже 25 лет и за десятилетие в формульных сериях он выиграл десять гонок. Его лучшим результатом было четвертое место в Формуле V8 3.5 в 2016 году. Никто из его соперников по тому сезону в Формулу 1 не попал.

Однако финансовая поддержка творит чудеса, так что Ниссани уже тест-пилот Williams. А если его отец добьется полного или частичного выкупа команды, то Рой наверняка станет и боевым пилотом. В конце концов, сколько Williams может оставаться командой рента-драйверов? Пора стать командой пилотов-покупателей.

Другие варианты

Не совсем понятно, о ком говорил Росс Браун, заявляя, что Williams заинтересовались «серьезные люди». Конечно, хотелось бы видеть серьезных людей из гоночного мира, но выбирать команде особо не приходится.

Будем надеяться, что слухи про Rich Energy это только слухи. Понятно, что британская компания могла бы принести с собой необходимые деньги. Но прошлый год наглядно показал нам адекватность Уильяма Стори. Пусть лучше дальше пишет в твиттер.

Все последние годы нет-нет да всплывают о разговоры о команде SMP Racing в Формуле 1. Российская программа уже показала умение выстраивать боеспособные команды в различных гоночных сериях. Да и Williams SMP звучит не хуже, чем Williams BMW. Вот только о подобной сделке пока нет даже слухов.

Руководитель Venturi Racing Сьюзи Вольф Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Из реальных вариантов – частичная продажа команды разным инвесторам небольшими долями. Тото Вольф недавно вернул себе 5% акций. Если продать еще процентов 30-40, может и денег на жизнь хватит. Вот только руководство все равно надо менять. Кажется, на месте Клэр лучше смотреться будет даже экс-тестерша команды Сьюзи Вольф. У нее хотя бы дома есть хороший советчик.