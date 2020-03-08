Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии

Проведение этапов Формулы 1 и MotoGP оказалось под угрозой из-за карантина, который правительство Италии ввело на севере страны. Из-за вспышки коронавируса жителям ряда регионов строго запрещено покидать место проживания. Нарушение карантина грозит заключением в тюрьму на несколько месяцев.

Список районов, в которых действует карантин, включает Модену, где базируется команда Ferrari. Кроме того, в него попала Ломбардия, где находится штаб-квартира команды Yamaha. Милан также в зоне карантина: в этом городе базируется поставщик шин для Формулы 1, компания Pirelli. В зону карантина также попало место жительства семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси.

Ранее исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун заявлял, что любой этап не может быть проведен в случае, если хотя бы одна команда по независящим от нее причинам не сможет принять в нем участия.

Под карантин не попали базы команд AlphaTauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят, и Ducati из MotoGP.

В случае наличия веской причины власти могут разрешить отдельным жителям покинуть зону карантина, однако критерии для получения такого разрешения четко не обозначены. Карантин будет действовать как минимум до 3 апреля.

На данный момент в Италии от коронавируса уже умерло 233 человека, число заболевших составляет 5883 человека. Карантин призван локализовать заболевание.

Вспышка заболевания уже привела к отмене Гран При Китая Формулы 1 и гонки в Катаре MotoGP. Другие гоночные уик-энды, в частности Гран При Бахрейна Ф1, также под вопросом.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл