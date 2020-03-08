Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии
Правительство страны ввело жесткий карантин в северных провинциях
Проведение этапов Формулы 1 и MotoGP оказалось под угрозой из-за карантина, который правительство Италии ввело на севере страны. Из-за вспышки коронавируса жителям ряда регионов строго запрещено покидать место проживания. Нарушение карантина грозит заключением в тюрьму на несколько месяцев.
Список районов, в которых действует карантин, включает Модену, где базируется команда Ferrari. Кроме того, в него попала Ломбардия, где находится штаб-квартира команды Yamaha. Милан также в зоне карантина: в этом городе базируется поставщик шин для Формулы 1, компания Pirelli. В зону карантина также попало место жительства семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси.
Ранее исполнительный директор Формулы 1 Росс Браун заявлял, что любой этап не может быть проведен в случае, если хотя бы одна команда по независящим от нее причинам не сможет принять в нем участия.
Под карантин не попали базы команд AlphaTauri, за которую выступает россиянин Даниил Квят, и Ducati из MotoGP.
В случае наличия веской причины власти могут разрешить отдельным жителям покинуть зону карантина, однако критерии для получения такого разрешения четко не обозначены. Карантин будет действовать как минимум до 3 апреля.
На данный момент в Италии от коронавируса уже умерло 233 человека, число заболевших составляет 5883 человека. Карантин призван локализовать заболевание.
Вспышка заболевания уже привела к отмене Гран При Китая Формулы 1 и гонки в Катаре MotoGP. Другие гоночные уик-энды, в частности Гран При Бахрейна Ф1, также под вопросом.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Автор
|Сергей Иванов
Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии
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