Хроники коронавируса: что происходило и происходит в Мельбурне
Обилие новостей, связанных с отменой или переносом гонок в связи с коронавирусом, грозит окончательно сбить болельщиков с толку. Мы составили краткую хронику того, как стопроцентная уверенность в проведении Гран При Австралии превратилась в отсутствие этой уверенности.
8 марта
В некоторых регионах северной Италии в связи с распространением коронавируса вводится карантин с ограничениями на въезд и выезд. На территории, где введен карантин, в частности, находится Маранелло, где базируется Ferrari.
Позже становится известно, что сотрудники Ferrari смогут покинуть базу и вылететь в Австралию. Это повышает шансы на проведение гонки: ранее Росс Браун объявил, что организаторы чемпионата мира считают принципиальным присутствие на трассе всех команд.
10 марта
Появляется информация, что в субботу накануне гонки на некоем мероприятии в Albert Park Hotel в непосредственной близости от трассы присутствовал человек, у которого днем позже был диагностирован коронавирус. Сотрудников, присутствовавших на мероприятии, попросили соблюдать режим добровольной изоляции.
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
11 марта
9:00 *
В Мельбурне проходит пресс-конференция Renault – команда представляет нового спонсора и итоговый вариант расцветки. По соображениям безопасности пилоты коллектива в пресс-конференции не участвуют (принимают участие только в фотосессии).
* время здесь и в остальных случаях – московское
9:20
Появляется информация, что признаки коронавируса выявлены по прибытии в Австралию у двух сотрудников команды Haas и одного сотрудника команды McLaren. Всех трех попросили соблюдать режим добровольной изоляции.
10:10
Организаторы Гран При Австралии объявляют, что запланированные на гоночный уик-энд встречи пилотов с болельщиками пройдут в формате интервью на сцене – то есть зрители будут находиться на большом расстоянии от гонщиков и не смогут взять у них автографы или сделать с ними селфи.
В течение дня
Появляются слухи, что утром в воскресенье будет сделано объявление об отмене Гран При Вьетнама.
Гонщики, общаясь с прессой в рамках ряда мероприятий, не демонстрируют особого беспокойства и говорят, что ограничиваются более тщательным соблюдением правил гигиены.
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
12 марта
4:40
Объявлено, что в дни гоночного уик-энда пилоты не будут участвовать в телевизионных интервью: интервью будут записаны съемочной группой организаторов, а записи будут переданы всем аккредитованным на гонке телеканалам.
5:30
Признаки заболевания обнаружены у еще двух сотрудников команды Haas.
8:20
Кими Райкконен первым из пилотов выражает сомнение в необходимости проводить гонку: «Не думаю, что мы правильно поступили, приехав сюда. Думаю, если бы все зависело от команд, нас бы здесь не было».
Себастьян Феттель заявляет о готовности пилотов отказаться от старта, если они посчитают ситуацию небезопасной: «Если все зайдет слишком далеко, мы обязательно дернем ручник. Мы – двадцать парней, которые за последние годы прошли через многое, и у нас общие взгляды на ряд вопросов. Это будет очень, очень важное решение – но в конце концов, надо быть честным с собой. Если мы это сделаем, думаю, мы окажемся достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе и все остановить».
Примерно в это же время о своем беспокойстве в связи с ситуацией заявляет Льюис Хэмилтон, но ограничивается призывами меньше не прикасаться к предметам без необходимости и пользоваться гелем-санитайзером.
Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images
15:11
McLaren объявляет, что у сотрудника команды обнаружен коронавирус и что команда отказывается от участия в гонке. Haas объявляет, что у сотрудников коллектива вирус не выявлен.
16:00
В Мельбурне в полночь по местному времени начинается встреча представителей команд, организаторов чемпионата и FIA.
16:15
Льюис Хэмилтон публикует в инстаграм сториз с признанием, что не имеет ни малейшего желания выходить из своей комнаты в отеле.
Примерно 18:00
Встреча заканчивается, после чего представители телеканала Sky Sports со ссылкой на одного из руководителей команд говорят, что гонка состоится. Примерно в то же самое время Эндрю Бенсон – обозреватель ВВС – пишет в твитере, что два источника в руководстве Ф1 подтвердили факт отмены гонки.
18:30
Источники Motorsport.com сообщают о скорой отмене гонки. Похожая информация со ссылкой на свои источники публикуется на сайте американского издания Racer.
19:20
Появляется информация, что со времени прибытия команд на трассу подозрения на коронавирус были выявлены у 8-ти человек (ранее речь шла о 5-ти) – но в 7-ми случаях эти подозрения не подтвердились. Также проверку на коронавирус прошел один из работавших на трассе местных фотографов – результаты теста в настоящий момент неизвестны.
Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
20:50
Телеканал Sky Sports подтверждает, что Гран При не состоится. Об этом заявляет тот же журналист Крейг Слейтер, который парой часов говорил, что гонка не будет отменена. Репортер называет ситуацию «нестабильной».
И что в итоге?
На момент сдачи материала до начала пятничных тренировок Гран При Австралии оставалось меньше 7-ми часов, а ситуация с возможной отменой гонки оставалась неопределенной.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Хроники коронавируса: что происходило и происходит в Мельбурне
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