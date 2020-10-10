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Формула 1 / Гран При Айфеля / Самое интересное

Хронический Феттель и невероятный Халк. Герои и неудачники квалификации в Германии

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Хронический Феттель и невероятный Халк. Герои и неудачники квалификации в Германии
Автор:
, редактор

Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы на Гран При Айфеля

Герои

Шарль Леклер

Отмена пятничных практик сделала воскрешение Ferrari даже более чудесным – в субботу никто попросту не ждал от итальянцев какой-то скорости. На деле же, машина из Маранелло оказалась третьей по скорости. Правда, как обычно не сумела эту скорость полностью использовать.

Кажется, стратеги так впечатлились своей машиной, что в Q2 решили бросить Леклера и Феттеля в бой на шинах Medium. Это сыграло роковую роль для Себастьяна – после неудачной первой попытки, он не смог как следует провести вторую и вылетел. 

А вот Леклер в последний момент запрыгнул в поезд в Q3, и там тоже не сплоховал. Четвертое место – повторение лучшего квалификационного результата Ferrari в этом сезоне. Однозначный успех.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

После непростого начала сезона Дэн осенью практически утвердился в статусе лучшего из остальных. В турнирной таблице он еще на пару очков отстает от Ландо Норриса, но это наследие старта сезона, а не отражение текущего положения дел. Сейчас среди середняков равного Риккардо пилота нет.

И сегодня австралиец в очередной раз это подтвердил. Даже ошибка в первой попытке третьего сегмента не выбила Дэна из колеи: выехав на трассу второй раз пилот Renault разобрался с Пересом, McLaren в полном составе и своим напарником Оконом. Да, до Леклера с Элбоном Риккардо не дотянул, но его машина этого и не предполагала.

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Нико Хюлькенберг

Уже того, что Нико выехал на сессию, достаточно, чтобы записать его в герои. Немцу не впервой работать пилотозаменителем в Racing Point, но в прошлый раз его хотя бы предупреждали за пару дней. Теперь же между объявлением о замене Стролла на Хюлькенберга и стартом квалификации было меньше часа.

Халк не тренировался и не готовился, и в таких условиях его 20-е время не имеет никакого значения. Он запрыгнул в болид с мороза, не ошибся, не разбил машину и всего пару десятых не дотянул до Кими Райкконена. Браво, Халк.

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Нико Хюлькенберг, Racing Point RP20

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники 

Себастьян Феттель

Квалификационные провалы – хроническая болезнь Себастьяна Феттеля в этом году. Немец, конечно, и в гонках не зажигает, но его субботние выступления наводят ужас – на поклонников, а не соперников. При этом непонятно, можно ли в этом винить самого Себа.

Например, сегодня в выступление Феттеля вмешались сразу два фактора. Во-первых, нелепое решение Ferrari выехать во втором сегменте на шинах Medium. Успех на тренировке, что ли, в голову ударил? 

А когда шины все-таки сменили, Себ на круге разгона забодался с Даниилом Квятом. Россиянин давнего товарища вперед не пустил. В итоге, Феттель остался 11-м. До третьего сегмента он не дотянул 0,374 секунды. Примерно столько же он уступил результатам конкурентов на первом секторе – было ли это связано с плохим разгоном из-за толканий с Квятом или нет, точно сказать нельзя. Но на мысли наводит.

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Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Карлос Сайнс

Давно нам не было за что поругать испанца по итогам субботы. Карлос пять последних квалификаций опережал своего партнера Ландо Норриса и выжимал из McLaren максимум. Сегодня было не так. 

Карлос всю сессию смотрелся чуть хуже напарника, а в третьем сегменте стал слабейшим. Не говоря уже о том, что сам выход в Q3 у Сайнса вышел не слишком уверенным. 

Сам пилот предположил, что дело может быть в обновлениях машины. Но даже он сам в этом еще не уверен. А мы – тем более. Пока же можем лишь сказать, что битву середины пелотона Карлос сегодня проиграл.

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Карлос Сайнс, McLaren MCL35

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Кими Райкконен

Предполагали, что именно в Нюрбурге финн объявит о продлении контракта с Alfa Romeo еще на год. Но глядя на сегодняшние результаты кажется, что Кими лучше подождать. 

На отрезке от Барселоны до Муджелло казалось, что ветеран вернул былую форму и готов разрывать по крайней мере ближайших конкуретов. 20-е место в квалификации в Сочи можно было счесть единичным провалом, но завтра Кими вновь будет стартовать с последнего ряда. 

В Q1 он проиграл Антонио Джовинацци больше четверти секунды, а стартовать будет аж в пяти позициях от напарника. Так все таки – стареет Райкконен или нет?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Пилоты Кими Райкконен , Себастьян Феттель , Нико Хюлькенберг , Карлос Сайнс , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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