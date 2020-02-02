«Хотя бы подиумы». Глава Aston Martin назвал цели в Формуле 1
При этом, по словам Энди Палмера, не исключено, что специалисты Racing Point в будущем примут участие в создании дорожных спорткаров.
После того, как владелец команды Формулы 1 Racing Point Лоуренс Стролл купил долю в автокомпании Aston Martin, было объявлено, что с 2021 году бывший коллектив Force India будет выступать в чемпионате под этой британской маркой.
Журналисты издания Autocar после объявления о сделке взяли интервью у гендиректора Aston Martin Энди Палмера и спросили о том, на что в компании рассчитывают касательно Формулы 1.
«Для нас это новый вызов, – сказал Палмер. – Если вы спросите господина Стролла, то быстро поймете, что он в паддоке не просто так. Он инвестирует в команду для того, чтобы побеждать. Он бы не стал работать с командой, у которой нет шансов хотя бы на подиумы».
До конца 2020 года Aston Martin остается титульным спонсором команды Red Bull. Более того, коллектив инженеров под руководством Эдриана Ньюи участвует в разработке гиперкара Aston Martin Valkyrie. Потому у Палмера также спросили о том, возможно ли в будущем подобное сотрудничество с инженерами Racing Point.
«Сейчас никто не знает ответа на этот вопрос. Но мне кажется это возможным. Что касается сотрудничества с Red Bull Advanced Technologies над будущими проектами, то лично я и здесь ничего не исключаю», – сказал Палмер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Сергей Иванов
«Хотя бы подиумы». Глава Aston Martin назвал цели в Формуле 1
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