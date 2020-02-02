«Хотя бы подиумы». Глава Aston Martin назвал цели в Формуле 1

После того, как владелец команды Формулы 1 Racing Point Лоуренс Стролл купил долю в автокомпании Aston Martin, было объявлено, что с 2021 году бывший коллектив Force India будет выступать в чемпионате под этой британской маркой.

Журналисты издания Autocar после объявления о сделке взяли интервью у гендиректора Aston Martin Энди Палмера и спросили о том, на что в компании рассчитывают касательно Формулы 1.

«Для нас это новый вызов, – сказал Палмер. – Если вы спросите господина Стролла, то быстро поймете, что он в паддоке не просто так. Он инвестирует в команду для того, чтобы побеждать. Он бы не стал работать с командой, у которой нет шансов хотя бы на подиумы».

До конца 2020 года Aston Martin остается титульным спонсором команды Red Bull. Более того, коллектив инженеров под руководством Эдриана Ньюи участвует в разработке гиперкара Aston Martin Valkyrie. Потому у Палмера также спросили о том, возможно ли в будущем подобное сотрудничество с инженерами Racing Point.

«Сейчас никто не знает ответа на этот вопрос. Но мне кажется это возможным. Что касается сотрудничества с Red Bull Advanced Technologies над будущими проектами, то лично я и здесь ничего не исключаю», – сказал Палмер.



