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Формула 1 Новости

Хотите стать лучшим другом Боттаса? Вот что надо ему подарить

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Финский гонщик мечтает об устройстве, которое давно изобретено и присутствует в открытой продаже

Хотите стать лучшим другом Боттаса? Вот что надо ему подарить

После завершения карьеры Кими Райкконена, Валттери Боттас, скорее всего, останется единственным финским гонщиком в Формуле 1. На днях пилот Mercedes ответил на вопросы болельщиков в видеоинтервью, организованном спонсором команды Mercedes компанией Petronas – и один из вопросов как раз был посвящен связям гонщика с его родиной.

 

В частности, Боттаса спросили, каких характерных для Финляндии явлений или предметов пилоту не хватает, когда он участвует в гонках вдали от родины.

«Мне нравится финский соленый шоколад с лакрицей... Но, пожалуй, больше всего мне не хватает сауны, – заявил Боттас. – Я обожаю сауну и готов посещать ее каждый день. Если бы кто-то сделал портативную сауну, я бы брал ее с собой на каждый гоночный этап».

Отметим, что портативные сауны все же изобретены, выпускаются и продаются. Они похожи на что-то вроде одноместного кокона из одеял. Так что, Боттас либо не знает о существовании таких устройств, либо считает, что они не способны заменить полноценную финскую сауну. 

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Также финна попросили назвать место, где можно было бы провести финский этап Формулы 1. Пилот назвал автодром «Кюмиринг», который в последние годы уже дважды попадал в календарь MotoGP – и каждый раз по разным причинам выпадал из него. Трасса находится в получасе езды от города Настола, где родился Боттас.

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