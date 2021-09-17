Хотите стать лучшим другом Боттаса? Вот что надо ему подарить

После завершения карьеры Кими Райкконена, Валттери Боттас, скорее всего, останется единственным финским гонщиком в Формуле 1. На днях пилот Mercedes ответил на вопросы болельщиков в видеоинтервью, организованном спонсором команды Mercedes компанией Petronas – и один из вопросов как раз был посвящен связям гонщика с его родиной.

В частности, Боттаса спросили, каких характерных для Финляндии явлений или предметов пилоту не хватает, когда он участвует в гонках вдали от родины.

«Мне нравится финский соленый шоколад с лакрицей... Но, пожалуй, больше всего мне не хватает сауны, – заявил Боттас. – Я обожаю сауну и готов посещать ее каждый день. Если бы кто-то сделал портативную сауну, я бы брал ее с собой на каждый гоночный этап».

Отметим, что портативные сауны все же изобретены, выпускаются и продаются. Они похожи на что-то вроде одноместного кокона из одеял. Так что, Боттас либо не знает о существовании таких устройств, либо считает, что они не способны заменить полноценную финскую сауну.

Также финна попросили назвать место, где можно было бы провести финский этап Формулы 1. Пилот назвал автодром «Кюмиринг», который в последние годы уже дважды попадал в календарь MotoGP – и каждый раз по разным причинам выпадал из него. Трасса находится в получасе езды от города Настола, где родился Боттас.