Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1
Mercedes зарабатывает больше всех, а McLaren заглатывает деньги как пылесос: убытки британской команды примерно в 5 раз выше, чем у ближайшего преследователя.
Деловое издание Forbes провело оценку финансовых показателей команд. Эксперты издания оценили возможную стоимость команды в случае ее продажи, привели выручку за сезон 2018 года от участия в чемпионате, спонсорских контрактов и других источников дохода, а также подсчитали возможную прибыль или убытки. Как и ожидалось, наибольшими суммами оперируют Mercedes и Ferrari.
|Позиция
|Команда
|Стоимость*
|Выручка**
|Операционная прибыль (убыток)***
|1.
|Ferrari
|$ 1 млрд 370 млн
|$ 426 млн
|минус $ 12 млн
|2.
|Mercedes
|$ 1 млрд 15 млн
|$ 451 млн
|$ 22 млн
|3.
|Red Bull
|$ 640 млн
|$ 327 млн
|$ 1 млн
|4.
|McLaren
|$ 620 млн
|$ 165 млн
|минус $ 137 млн
|5.
|Renault
|$ 430 млн
|$ 195 млн
|минус $ 7 млн
|6.
|Williams
|$ 400 млн
|$ 176 млн
|$ 6 млн
|7.
|Toro Rosso
|$ 200 млн
|$ 172 млн
|$ 6 млн
|8.
|Racing Point
|$ 130 млн
|$ 104 млн
|минус $ 17 млн
|9.
|Haas
|$ 115 млн
|$ 95 млн
|минус $ 28 млн
|10.
|Alfa Romeo
|$ 105 млн
|$ 84 млн
|минус $ 18 млн
* Оценка Forbes.
** Данные за 2018 год.
*** Операционная прибыль до уплаты налогов, обесценивания имущества и амортизации оборудования
В соответствии с принятым регламентом на 2021-й и последующие годы бюджеты команд будут ограничены суммой в 175 миллионов долларов. Впрочем, это ограничение не затрагивает расходы на разработку и производство двигателей, зарплаты пилотов и топ-менеджеров, а также некоторые другие статьи расходов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
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|Гонка
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вс 1 дек.
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17:10
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