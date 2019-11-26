Хотите купить Ferrari? Готовьте 1,37 млрд долларов. Forbes рассказал о стоимости, прибыли и убытках команд Ф1

Деловое издание Forbes провело оценку финансовых показателей команд. Эксперты издания оценили возможную стоимость команды в случае ее продажи, привели выручку за сезон 2018 года от участия в чемпионате, спонсорских контрактов и других источников дохода, а также подсчитали возможную прибыль или убытки. Как и ожидалось, наибольшими суммами оперируют Mercedes и Ferrari.

Позиция Команда Стоимость* Выручка** Операционная прибыль (убыток)*** 1. Ferrari $ 1 млрд 370 млн $ 426 млн минус $ 12 млн 2. Mercedes $ 1 млрд 15 млн $ 451 млн $ 22 млн 3. Red Bull $ 640 млн $ 327 млн $ 1 млн 4. McLaren $ 620 млн $ 165 млн минус $ 137 млн 5. Renault $ 430 млн $ 195 млн минус $ 7 млн 6. Williams $ 400 млн $ 176 млн $ 6 млн 7. Toro Rosso $ 200 млн $ 172 млн $ 6 млн 8. Racing Point $ 130 млн $ 104 млн минус $ 17 млн 9. Haas $ 115 млн $ 95 млн минус $ 28 млн 10. Alfa Romeo $ 105 млн $ 84 млн минус $ 18 млн

* Оценка Forbes.

** Данные за 2018 год.

*** Операционная прибыль до уплаты налогов, обесценивания имущества и амортизации оборудования

В соответствии с принятым регламентом на 2021-й и последующие годы бюджеты команд будут ограничены суммой в 175 миллионов долларов. Впрочем, это ограничение не затрагивает расходы на разработку и производство двигателей, зарплаты пилотов и топ-менеджеров, а также некоторые другие статьи расходов.