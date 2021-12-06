Гонка на новой городской трассе Ф1 получилась богатой на столкновения и неоднозначные события. После нескольких остановок, рестартов и нейтрализаций ее выиграл Льюис Хэмилтон, а вот Джордж Расселл оказался одним из тех, кто не добрался до финиша, разбив машину.

Британцу пришлось резко тормозить, когда впереди столкнулись Шарль Леклер и Серхио Перес, и в этот момент в него сзади влетел Никита Мазепин. Из всех участников эпизода только пилоту Ferrari удалось продолжить борьбу, а трое других прекратили гонку. Сами гонщики не пострадали, но Расселл остался очень недоволен обстоятельствами случившегося.

По его мнению, трасса в Джидде сама провоцирует опасные ситуации.

«Подобное выглядело неизбежным, – объяснил он журналистам. – После второго поворота трасса широкая и просторная, там можно бороться колесо в колесо. Но после этого она резко сужается.

Я вышел из слепого поворота, кругом были машины. Я замедлился и тут же получил сильный удар сзади.

Так что миру гонок нужно сделать серьезные выводы по итогам этого уик-энда. Сама по себе трасса яркая и захватывающая, но она недостаточно хороша в плане безопасности и возможности гоняться.

Все эти небольшие слепые изгибы словно провоцируют ненужные аварии, причем для машин Ф1 это даже не повороты. Это просто лишняя опасность».

По мнению Джорджа, трассу стоит переделать к марту, когда Формула 1 вернется в Саудовскую Аравию.

«Думаю, полученный опыт непременно надо использовать, – объяснил пилот. – Нельзя обвинять людей в том, что они хотели создать невероятную трассу, а получилось вот это. Но, полагаю, никто просто не мог предусмотреть, какими окажутся все эти слепые повороты.

Я считаю, что перемены необходимы. В таком множестве небольших искривлений нет никакой нужды. Можно сделать прямую от второго поворота к четвертому, от 17-го к 22-му. Там сейчас пять поворотов, но все они проходятся полным газом, даже с DRS.

Не знаю, какие там существуют [строительные] ограничения, но в идеале нужно просто сделать одну прямую, это будет несравнимо безопаснее.

У них есть на это ресурсы, так что проблем быть не должно. Безопасность должна идти на первом месте. Если можно резко увеличить ее, проведя совсем небольшие переделки, глупо отказываться от этого».