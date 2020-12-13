«Хотел бы я сам это знать». Хорнер не смог объяснить доминирование Red Bull

В сезоне 2020 года команда Mercedes упускала победы лишь в единичных случаях – из-за неожиданностей в гонках или редких проблем с шинами. Такое случилось всего трижды за 16 первых Гран При.

Однако в Абу-Даби в Формулу 1 словно вернулся 2013 год: никто оказался не в силах угнаться за Red Bull, разве что за рулем темно-синей машины был не Себастьян Феттель, а Макс Ферстаппен.

Подводя итоги гонки в эфире Sky Sports, глава команды из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер остался очень доволен победой, но признался, что сам не понимает причин столь серьезного преимущества его пилота.

«Макс на протяжении всего уик-энда был совершенно безупречен, – сказал он. – Это касается того, как он пилотировал. И что бы ни делали соперники, в гонке он находил достойный ответ.

Что позволило выступить так? Хотел бы я сам это знать. Мы сокращали отставание в последних гонках. После [второго] Бахрейна Макс был подавлен – имея по-настоящему быструю машину и не допуская ошибок, он оказался вне игры на первом же круге.

Но ему удалось вернуться и провести блистательный уик-энд. Он заложил фундамент вчера, в потом контролировал ход гонки. Думаю, это самая уверенная и бесспорная победа, которую он одержал для нас».

Хорнер добавил, что Red Bull попробует сохранить набранный импульс в 2021 году, но сделать это будет непросто.

«Mercedes провела этот сезон на высочайшем уровне, – объяснил он. – И они точно не будут стоять на месте. Они атакуют. Большая часть машины сохранится в следующем году неизменной, именно поэтому мы продолжаем активно изучать ее. Думаю, это позволяет нам набирать ход.

Если мы продолжим в том же духе – а до старта нового сезона уже совсем немного времени, – это придаст всем в команде дополнительной уверенности».

Также глава Red Bull похвалил Алекса Элбона, который финишировал четвертым, назвав Гран При Абу-Даби «сильнейшим командным выступлением в сезоне». Однако Кристиан отказался назвать имя второго гонщика на будущий год, пообещав лишь, что ждать осталось не слишком долго.

Дополнительная информация: Люк Смит