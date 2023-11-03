Формула 1 Гран При Бразилии
Новость

«Хотел бросить круг». Леклер рассказал, как едва не потерял место в первом ряду

Как признался пилот Ferrari, он считал свою быструю попытку в финале квалификации настолько неудачной, что даже не собирался завершить ее

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
Опубликованная
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Участники квалификации в Сан-Паулу проводили заключительный сегмент, в любую секунду ожидая начала ливня. Над трассой «Интерлагос» собрались черные тучи, поднялся порывистый ветер, а кое-где на асфальт упали первые капли. 

Понятно, что в таких условиях бороться за стартовые позиции было особенно сложно, ведь поведение машин напрямую зависит от погодных условий. 

Макс Ферстаппен завоевал поул, проехав на семь десятых хуже времени Ландо Норриса во втором сегменте. Шарль Леклер, который показал второй результат, и вовсе признался, что готов был бросить попытку. 

«Знаете, я за всю карьеру не встречал таких условий, – признался гонщик Ferrari в интервью после финиша. – После четвертого поворота дождя уже не было, но ехать приходилось в условиях полного отсутствия сцепления. Я всерьез задумывался о том, чтобы свернуть на пит-лейн. 

Но в итоге я второй, и это очень приятная неожиданность. Однако сегодня все было очень странно».

Он добавил: «Ситуация была сложной, но команда все сделала правильно». 

На вопрос о том, чего можно добиться в воскресной гонке, Шарль ответил: «Пока не знаю. В спринтерские уик-энды гоночный темп остается большим вопросом. Надеюсь, мы будем быстры. А еще надеюсь, что завтра и в воскресенье не будет дождя».

Леклер ни разу не поднимался на подиум «Интерлагоса», пока его лучшим результатом остается четвертое место на финише прошлогоднего Гран При. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Стартовая решетка Гран При Бразилии
Следующая новость Норрис: Темп McLaren позволял завоевать поул
Александр Кабановский
Больше от
Александр Кабановский
Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию спринта

Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию спринта

Формула 1
Гран При Бразилии

Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию спринта Норрис впервые в карьере выиграл квалификацию спринта

Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston

Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston

Формула 1
Гран При Бразилии

Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston Ферстаппен завоевал поул в Сан-Паулу под начавшимся дождем, второй ряд у Aston

Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м

Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м

Формула 1
Гран При Бразилии

Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м Сайнс стал лучшим в тренировке на «Интерлагосе», Ферстаппен остался 16-м

Шарль Леклер
Больше от
Шарль Леклер
Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бразилии

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии Стартовая решетка спринта Гран При Бразилии

Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Формула 1

Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали Правда ли Ferrari построит машину-2024 по образу RB19? Инсайдеры раскрыли детали

Ferrari
Больше от
Ferrari
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Бразилии

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Формула 1
Гран При Бразилии

Стартовая решетка Гран При Бразилии Стартовая решетка Гран При Бразилии

Самое важное:

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бразилии

Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу

Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу Ферстаппен на старте обогнал Норриса и выиграл спринт в Сан-Паулу

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

F1 Формула 1
Гран При Бразилии

Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

F1 Формула 1
Гран При США

Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США Haas затребовала у FIA пересмотра итогов Гран При США

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.