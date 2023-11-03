«Хотел бросить круг». Леклер рассказал, как едва не потерял место в первом ряду

Участники квалификации в Сан-Паулу проводили заключительный сегмент, в любую секунду ожидая начала ливня. Над трассой «Интерлагос» собрались черные тучи, поднялся порывистый ветер, а кое-где на асфальт упали первые капли.

Понятно, что в таких условиях бороться за стартовые позиции было особенно сложно, ведь поведение машин напрямую зависит от погодных условий.

Макс Ферстаппен завоевал поул, проехав на семь десятых хуже времени Ландо Норриса во втором сегменте. Шарль Леклер, который показал второй результат, и вовсе признался, что готов был бросить попытку.

«Знаете, я за всю карьеру не встречал таких условий, – признался гонщик Ferrari в интервью после финиша. – После четвертого поворота дождя уже не было, но ехать приходилось в условиях полного отсутствия сцепления. Я всерьез задумывался о том, чтобы свернуть на пит-лейн.

Но в итоге я второй, и это очень приятная неожиданность. Однако сегодня все было очень странно».

Он добавил: «Ситуация была сложной, но команда все сделала правильно».

На вопрос о том, чего можно добиться в воскресной гонке, Шарль ответил: «Пока не знаю. В спринтерские уик-энды гоночный темп остается большим вопросом. Надеюсь, мы будем быстры. А еще надеюсь, что завтра и в воскресенье не будет дождя».

Леклер ни разу не поднимался на подиум «Интерлагоса», пока его лучшим результатом остается четвертое место на финише прошлогоднего Гран При.