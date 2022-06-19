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Формула 1 / Гран При Канады Новость

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором

После финиша на седьмом месте гонщик Alpine рассказал, что из-за нехватки лошадиных сил вынужден был «сражаться как камикадзе»

Адам Купер
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«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором
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После героической дождевой квалификации Фернандо Алонсо стартовал в Канаде вторым и поначалу казалось, что ему по силам не пропустить соперников из Mercedes, что принесло бы 40-летнему пилоту финиш на третьем месте. 

Однако, как рассказал он сам, еще в дебюте гонки его мотор потерял мощность, что в сочетании с пит-стопом под зелеными флагами отбросило Алонсо на седьмую позицию, позади собственного напарника Эстебана Окона. 

ОбновлениеСудейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

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«У меня есть только один ответ – мотор, – сказал двукратный чемпион мира, услышав вопрос о причинах не самого удачного выступления. – Проблемы начались на 20-м круге, когда энергия [от системы KERS] стала очень рано заканчиваться на прямых. По сети, сразу после выхода из поворотов. 

Мы пробовали это исправить, но ничего не вышло. Хорошо еще, что удалось избежать схода и вышло заработать какие-то очки. До этого момента я был уверен, что смогу побороться за подиум. 

В начале гонки я уверенно боролся с [Льюисом] Хэмилтоном, хотя и не мог тягаться по темпу с [Максом] Ферстаппеном и [Карлосом] Сайнсом. Но Хэмилтона и Mercedes я контролировал.

Сложно сказать, помогли или помешали нам режимы VSC, но в любом случае оставалась возможность побороться за третье-четвертое места. 

Но когда начались проблемы с мотором, я просто попытался довести гонку до конца. Использовал DRS, пилотировал как камикадзе перед точкой замера чтобы иметь возможность открыть крыло. На прямых это был мой единственный шанс». 

Он добавил: «Я не мог обгонять, и это было невероятно обидно, ведь весь уик-энд машина просто летела. А теперь я проигрывал на прямых секунду или даже больше. И все равно я ехал быстрее многих. Потому финиш на седьмом месте – это просто невероятно

Я уступал Окону секунду на прямых, но отыгрывал 1,1-1,2 секунды в поворотах, поддерживая постоянный отрыв. Хотя это было непросто».  

В этом сезоне у Фернандо уже возникали проблемы с техникой – они стоили ему хороших гонок в Джидде и Мельбурне. 

«Мы не попали на подиум из-за невезения с VSC и из-за недостаточной надежности, – сказал испанец. – Но удачу контролировать невозможно. В вот надежность машины должна быть выше». 

Гонка в Монреале стала для Фернандо четвертой подряд, где он заработал очки, причем уже в третий раз кряду он финишировал седьмым. Это позволило пилоту Alpine выйти на десятое место в личном зачете. 

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