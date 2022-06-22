«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга

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Карлос Сайнс дебютировал в Формуле 1 в 2015 году, покорил подиум в 2019-м, а с 2020-го выступает за Ferrari. Предстояшая гонка в Сильверстоуне станет для пилота 150-й в карьере, но пока в его послужном списке нет ни подиумов, ни побед.

В минувший уик-энд в Монреале испанец мог улучшить свою статистику, но сначала ошибся в последнем повороте квалификационного круга, а затем не смог найти возможность для обгона лидирующего Макса Ферстаппена в конце дистанции, несмотря на более свежие шины.

Оценивая такое выступление, сильнейший пилот Ф1 2016 года Нико Росберг традиционно не удержался от критике.

«Сайнс стал хорошим сильным пилотом, он подходит Ferrari, – заметил немец в программе Any Driven Monday на канале Sky Sports. – Но сейчас ему не по силам стать чемпионом мира.

Шарлю Леклеру удается переигрывать его во всех гонках этого сезона. Так что Карлосу нужно прогрессировать дальше, чтобы хотя бы встать на один уровень с напарником. Пока он отстает.

Такое развитие событий можно назвать сюрпризом после прошлого сезона [когда Сайнс переиграл Леклера], но машины стали совсем другими, и Карлосу, похоже, нужно больше времени, чтобы найти с ними общий язык».

Лишь в адрес победившего в шестой раз в сезоне Макса Ферстаппена у Росберга в этот раз не нашлось никаких претензий.

«Макс выдал пару крайне впечатляющих гонок, – признал немец. – Он сейчас очень уверен в своих силах и пилотирует на невероятном уровне.

В сложных условиях квалификации он ехал безупречно, да и прессинг Сайнса в гонке тоже не стоит недооценивать.

Внутри машины в такие моменты испытываешь ужасные эмоции. Ты делал все правильно, но из-за выезда машины безопасности соперник из Ferrari внезапно оказывается прямо позади и может использовать DRS.

Хватит небольшой твоей ошибки – и он выйдет вперед. Но Макс справился с этой ситуацией блестяще».

В общем зачете Ф1 Ферстаппен теперь выигрывает 46 очков у своего партнера по Red Bull Серхио Переса и на 49 опережает Леклера.