Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год Следующая / Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы
Формула 1 / Гран При Канады Новость

«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга

Гонка в Канада стала для Карлоса Сайнса, пожалуй, лучшей в сезоне. Но нашелся тот, кто раскритиковал испанца после финиша

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс дебютировал в Формуле 1 в 2015 году, покорил подиум в 2019-м, а с 2020-го выступает за Ferrari. Предстояшая гонка в Сильверстоуне станет для пилота 150-й в карьере, но пока в его послужном списке нет ни подиумов, ни побед. 

В минувший уик-энд в Монреале испанец мог улучшить свою статистику, но сначала ошибся в последнем повороте квалификационного круга, а затем не смог найти возможность для обгона лидирующего Макса Ферстаппена в конце дистанции, несмотря на более свежие шины. 

Оценивая такое выступление, сильнейший пилот Ф1 2016 года Нико Росберг традиционно не удержался от критике. 

«Сайнс стал хорошим сильным пилотом, он подходит Ferrari, – заметил немец в программе Any Driven Monday на канале Sky Sports. – Но сейчас ему не по силам стать чемпионом мира. 

Шарлю Леклеру удается переигрывать его во всех гонках этого сезона. Так что Карлосу нужно прогрессировать дальше, чтобы хотя бы встать на один уровень с напарником. Пока он отстает.

Такое развитие событий можно назвать сюрпризом после прошлого сезона [когда Сайнс переиграл Леклера], но машины стали совсем другими, и Карлосу, похоже, нужно больше времени, чтобы найти с ними общий язык».

Лишь в адрес победившего в шестой раз в сезоне Макса Ферстаппена у Росберга в этот раз не нашлось никаких претензий.

«Макс выдал пару крайне впечатляющих гонок, – признал немец. – Он сейчас очень уверен в своих силах и пилотирует на невероятном уровне. 

В сложных условиях квалификации он ехал безупречно, да и прессинг Сайнса в гонке тоже не стоит недооценивать. 

Внутри машины в такие моменты испытываешь ужасные эмоции. Ты делал все правильно, но из-за выезда машины безопасности соперник из Ferrari внезапно оказывается прямо позади и может использовать DRS. 

Хватит небольшой твоей ошибки – и он выйдет вперед. Но Макс справился с этой ситуацией блестяще».

В общем зачете Ф1 Ферстаппен теперь выигрывает 46 очков у своего партнера по Red Bull Серхио Переса и на 49 опережает Леклера. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год
Предыдущая новость

Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год
Следующая новость

Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы

Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале Гран При Канады
Формула 1

Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде Гран При Канады
Формула 1

Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде

Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Ферстаппен сдержал Сайнса и выиграл Гран При Канады

Нико Росберг Больше от
Нико Росберг
Формула 1 запретила Росбергу вход в паддок
Формула 1

Формула 1 запретила Росбергу вход в паддок

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ Гран При Испании
Формула 1

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ

Росберг не поверил в извинения Вольфа перед Льюисом: Это игра Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Росберг не поверил в извинения Вольфа перед Льюисом: Это игра

Ferrari Больше от
Ferrari
Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы Гран При Канады
Формула 1

Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы

Что мировые СМИ написали про Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Канады

Вето? В Ferrari намекнули, что правила Ф1 из-за Mercedes менять не будут
Формула 1

Вето? В Ferrari намекнули, что правила Ф1 из-за Mercedes менять не будут

Самое важное:

Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы
Формула 1 Формула 1

Экклстоун: Ferrari уже не сможет поспорить за титулы

«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга
Формула 1 Формула 1

«Хороший гонщик, но не чемпион». Сайнс разочаровал Росберга

Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год
Формула 1 Формула 1

Слухи: Формула 1 подготовила календарь на 2023 год

Что мировые СМИ написали про Гран При Канады
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Канады

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.