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За полвека до Сайнса. Все пилоты Ф1, выступавшие за McLaren и Ferrari

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За полвека до Сайнса. Все пилоты Ф1, выступавшие за McLaren и Ferrari
17 мая 2020 г., 15:48

Несмотря на то, что две команды выступают в Ф1 уже много десятилетий, в летописи чемпионата мира есть не так много гонщиков, которым довелось поездить как за одну, так и за другую

Слайдер
Список

Дэн Герни

Дэн Герни
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Только-только начиная карьеру в Ф1, молодой Герни провел четыре Гран При за Ferrari в сезоне-59 – и в двух из них поднялся на подиум. Прошло 11 лет, и три своих финальных гонки в чемпионате американец проехал на McLaren, хотя уже не с такими высокими результатами.

Жаки Икс

Жаки Икс
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Иксу хватило всего пары гонок, чтобы привлечь внимание Энцо Феррари и получить приглашение в Скудерию. Бельгиец провел за нее пять сезонов (1968, 70-73) и одержал шесть побед. Однако чемпионский титул ему так и не покорился, и суеверный Коммендаторе отказался от услуг гонщика. Еще до окончательного ухода из Скудерии Жаки провел Гран При Германии 1973 года за McLaren, финишировав третьим.

Андреа де Адамик

Андреа де Адамик
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Фотограф: LAT Images

Для гонщика из Италии главной специализацией были туринговые классы, но порой он стартовал и в Ф1. Дебютировав одной гонкой за Ferrari в сезоне-68, два года спустя он проехал полный чемпионат с McLaren, но в пяти Гран При из десяти даже не прошел квалификацию.

Дерек Белл

Дерек Белл
4/16

Фотограф: LAT Images

Британец, более всего известный пятью победами в Ле-Мане, стал первым, кто вписал в свой послужной список работу с двумя славными командами. В 1968-м он проехал одну гонку за Ferrari, в 1969-м – две за McLaren. Правда, ни в одной из них даже не финишировал.

Нанни Галли

Нанни Галли
5/16

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Еще один не слишком именитый пилот оказался первым, кто сначала выступал в McLaren, а уж потом в Ferrari – правда, без прямого перехода между командами. За каждую он провел всего один этап (в 1970 и 1972 годах соответственно) – и стал последним человеком в нашем списке, кто при этом не заработал ни одного очка.

Джоди Шектер

Джоди Шектер
6/16

Фотограф: LAT Images

Южноафриканец начал карьеру с шести гонок за McLaren в 1972-73 годах. Он сразу продемонстрировал отличную скорость – и умение находить неприятности на ровном месте. За Скудерию Шектер выступал уже зрелым гонщиком, выиграв в 1979-м три гонки и став чемпионом мира. Он ушел и Скудерии и Ф1 после неудачного сезона-80, на два десятилетия став для Маранелло последним обладателем титула.

Ники Лауда

Ники Лауда
7/16

Фотограф: LAT Images

Если Шектер стал чемпионом только в одной из команд, то Ники Лауда завоевал титулы в обеих (что не удалось больше никому в истории). Он начал выступать за Скудерию в 1974-м и за четыре сезона выиграл 15 гонок. Завершив было карьеру, австриец вернулся в чемпионат с McLaren и с 1982 по 1985 годы еще десять раз побывал на вершине подиума.

Жиль Вильнев

Жиль Вильнев
8/16

Фотограф: LAT Images

История Вильнева отлично известна поклонникам Ф1. Канадцу хватило одной гонки за McLaren в 1977 году, чтобы получить приглашение в Ferrari, где Жиль выступал вплоть до трагической аварии в мае 1982-го. Он одержал шесть побед и стал вице-чемпионом мира в 1979 году.

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Патрик Тамбэ

Патрик Тамбэ
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Фотограф: LAT Images

Тамбэ попал в McLaren в 1978 году и выступал за команду два сезона, не показав ничего выдающегося. Ferrari пригласилв француза по ходу сезона-82 на место погибшего Вильнева. За полтора следующих года Патрик дважды выигрывал за рулем алой машины.

Ален Прост

Ален Прост
10/16

Фотограф: LAT Images

Это первый случай, когда пилот долго выступал в McLaren, откуда перешел в Ferrari. Профессор выиграл на красно-белых машинах Рона Денниса 39 гонок и три титула, но не смог ужиться с Айртоном Сенной. Прост ушел в Скудерию и в 1990-м навязал бывшему напарнику серьезную борьбу, пять раз победив в гонках. Сенна выбил Алена с трассы на старте в Японии и стал чемпионом. А в следующем 1991-м Ferrari уже ехала так скверно, что Проста и вовсе выгнали из команды за ее критику.

Стефан Йоханссон

Стефан Йоханссон
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Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Удивительная история – швед ездил за обе команды в тот период, когда они были главными фаворитами Ф1, но так и не сумел хотя бы раз выиграть гонку. Он пришел в Скудерию в 1985-м, когда команда искала замену уволенному Рене Арну, а спустя два года подписал контракт с Ferrari. За три сезона Йоханссон 11 раз был на подиуме, но если учесть уровень техники, которая была в его распоряжении, это не особенно впечатляет. Зато как-то раз он сбил на трассе оленя, но это отдельная история.

Герхард Бергер

Герхард Бергер
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Фотограф: Эрколе Коломбо

Нынешний босс DTM стал последним пилотом, которого в Скудерию приглашал лично Энцо Феррари. Бергер быстро стал лидером конанды, одержав в 1987-89 годах четыре победы. После рокировки с Простом австриец продолжил карьеру в Ferrari, добавив в послужной список еще три выигранных гонки за три следующих года. С 1994-го Герхард вернулся в Маранелло и еще два года выступал на алой машине

Найджел Мэнселл

Найджел Мэнселл
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Фотограф: LAT Images

Главных успехов британец добился, выступая за Williams. Однако в 1989-90 годах он защищал цвета Ferrari, одержав три победы. И лишь в самом конце карьеры Найджел подписал контракт с McLaren, но эта история вышла короткой и печальной: сначала раздобревший Мэнселл не влез в кокпит красно-белой машины, а затем после пары невыразительных гонок решил, что пришло время окончательно расстаться с Ф1.

Кими Райкконен

Кими Райкконен
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

В XXI веке лишь двоим пилотам довелось выступать и в Ferrari, и в McLaren. Кими Райкконен попал в Уокинг после сезона в Sauber, и за пять следующих лет выиграл девять Гран При, дважды став чемпионом мира. В Маранелло результаты оказались еще лучше – титул 2008-го до сих пор остается последним для команды, а всего финн провел в ее составе семь сезонов (2007-08 и 2014-18), выиграв десять раз.

Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Наконец, в 2007-м гонщиком McLaren стал Фернандо Алонсо. Год прошел под знаком внутрикомандного противостояния с Льюисом Хэмилтоном, которое завершилось не в пользу испанца. С 2010-го он дебютировал в составе Ferrari, где несколько раз был очень близок к титулу, но так и не завоевал его, несмотря на 11 побед. За этим последовало возвращение в McLaren и четыре сезона, которые очень не любят вспоминать Фернандо и его поклонники.

Карлос Сайнс

Карлос Сайнс
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Сайна стал 16-м в списке пилотов, выступавших за две культовые команды. В McLaren его высшим достижением пока остается «ненастоящий» подиум в Бразилии-2019. Впереди у Карлоса еще год в нынешней команде – и долгожданный переход в Ferrari.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Фернандо Алонсо В Магазин , Герхард Бергер , Ален Прост , Карлос Сайнс В Магазин
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин

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