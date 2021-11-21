Хорнера вызвали к судьям. Да, опять

После финиша Гран При Катара руководителя команды Red Bull Кристиана Хорнера опять вызвали к судьям. На сей раз по поводу нарушения пунктов f и k параграфа 12.2.1 спортивного кодекса FIA.

Эти пункты касаются высказываний в отношении судей, маршалов, представителей FIA или организации в целом, которые могут быть расценены как неуважительные.

Что именно в словах Хорнера не понравилось судьям пока не сообщается, но можно предположить, что речь касается комментариев главы Red Bull по поводу лишения Макса Ферстаппена пяти позиций на старте Гран При Катара.

Тогда Хорнер посетовал, что судьи вовремя не включили электронную индикацию о режиме желтых флагов, из-за чего Ферстаппен не заметил их физического появления на трассе и не сбросил скорость. В частности он употребил выражение «balls up» в отношении маршалов на трассе, что можно вольно перевести как «облажались».

После гонки, уже зная о необходимости отправиться к судьям, Хорнер извинился за свои слова, объяснив их тем, что был очень расстроен.

Вероятнее всего Хорнеру грозит лишь денежный штраф. В 2019 году судьи за аналогичное нарушение оштрафовали главу Haas Гюнтера Штайнера на 7500 евро.