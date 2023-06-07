Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить

Фотоснимком на фоне знаменитой резиденции британского премьер-министра Кристиан Хорнер поделился в социальных сетях.

Глава команды из Милтон-Кинса, которая в нынешнем сезоне еще не проиграла ни одного Гран При, стал участником дискуссии о том, какие средства помогут стимулировать национальную экономику.

Британец написал: «Продуктивное и вдохновляющее утро, встретились с другими лидерами делового мира и обсудили, как механизмы вовлечения и разнообразия помогут экономическому росту.

Для нас в Red Bull Racing это ключевые инструменты, и летом эта тема определенно получит развитие. Следите за обновлениями».

Хорнер занимает свой нынешний пост в RBR с 2005 года – дольше любого другого главы команды.