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Хорнера пригласили в британское правительство. Пока только поговорить

Руководитель Red Bull Racing стал участником встречи с ведущими предпринимателями страны на Даунинг стрит, 10

Александр Кабановский
Автор:
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing

Фотоснимком на фоне знаменитой резиденции британского премьер-министра Кристиан Хорнер поделился в социальных сетях.

Глава команды из Милтон-Кинса, которая в нынешнем сезоне еще не проиграла ни одного Гран При, стал участником дискуссии о том, какие средства помогут стимулировать национальную экономику.  

Британец написал: «Продуктивное и вдохновляющее утро, встретились с другими лидерами делового мира и обсудили, как механизмы вовлечения и разнообразия помогут экономическому росту.  

Для нас в Red Bull Racing это ключевые инструменты, и летом эта тема определенно получит развитие. Следите за обновлениями».

Хорнер занимает свой нынешний пост в RBR с 2005 года – дольше любого другого главы команды. 

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