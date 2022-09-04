Хорнера поразили тактические действия Mercedes

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Тактическая борьба Mercedes и Red Bull на Гран При Нидерландов обещала интересную концовку, но последовательное развитие событий оказалось нарушено выездом машины безопасности после схода Валттери Боттаса.

В этой ситуации «Быки» сразу скомандовали своему гонщику ехать на пит-стоп, что позволило Льюису Хэмилтону с Джорджем Расселлом занять две первые позиции – но на следующем круге в Mercedes решили сменить Расселлу шины.

В итоге Джордж оказался позади Ферстаппена, а Льюис, оставшись впереди в одиночестве, не смог противостоять Максу.

Многих удивило, почему в Mercedes не оставили на прежней резине обоих гонщиков. В этом случае Расселл мог бы открывать DRS позади напарника и успешно обороняться от атак Ферстаппена в единственном обгонном месте, на стартовой прямой.

Журналисты Sky Sports спросили об этом главу команды Тото Вольфа. Тот дал вот какой ответ: «Если бы мы поступили так, оба остались бы на старых шинах. Но это бы лишь гарантировало нам второе и третье места, не позволив Льюису поспорить за победу».

Такая позиция показалась очень странной руководителю RBR Кристиану Хорнеру.

«Когда наш пилот лидировал в домашней гонке на глазах 105 тысяч фанатов, мы решили провести ему пит-стоп и пропустить вперед пару Mercedes, – сказал британец. – Я был очень удивлен, что они не оставили Джорджа на трассе из тактических соображений, чтобы тот прикрывал позиции Льюиса.

Когда он [Расселл] поехал на пит-стоп, все свелось к дуэли Макса с одним Льюисом, у которого были более старые шины.

Уже к тому моменту, когда они [на рестарте] промчались мимо нашего командного мостика, Макс вышел вперед. После этого он уверенно контролировал ход гонки».

Хорнер добавил, что его тактический штаб счел неправильным вариант с продолжением Максом гонки на комплекте Hard.

«Больше всего мы опасались того, что ему придется биться одному против двоих, – объяснил Кристиан. – Но Джордж, кажется, заехал сменить шины по собственному почину, и Макс с Льюисом остались один на один».

Сам Ферстаппен рассказал, то в вопросах тактики полностью доверяет команде: «Я ни о чем не просил, вы должны верить, что команда все сделает верно, – сказал лидер сезона. – Так и вышло.

Мне скомандовали остановиться, поставили Soft. А потом, когда за свежими шинами поехал Джордж, я стал вторым.

У меня получился на удивление классный рестарт, а по максимальной скорости мы и так превосходим Mercedes. К первому повороту я был уже впереди».

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