Хорнера не пустят на базу Mercedes. Он заплатил за вход $5500

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Глава Red Bull Кристиан Хорнер не сможет воспользоваться правом на экскурсию по базе Mercedes, которое обошлось ему в 5500 долларов, пишет издание Racingnews365.com. Это подтвердили устроители аукциона, на котором Хорнер стал победителем.

Благотворительный аукцион по сбору денег на развитие британского автоспорта проходил в рамках церемонии Autosport Awards. На нем был выставлен лот: экскурсия на фабрику команды Mercedes. Больше всех денег за этот лот – 4 тысячи фунтов стерлингов, что примерно равно 5,5 тысячам долларов, предложил тогда именно Хорнер.

Глава Red Bull пообещал взять с собой на экскурсию 20 сотрудников своей команды, включая главного конструктора Эдриана Ньюи и специалистов по производству. Однако, как оказалось, в правилах аукциона был пункт, который не допускает на подобную экскурсию сотрудников иных команд.

Возможно, Хорнер в праве передать свой билет на экскурсию в Mercedes другому лицу при условии, что этот человек не будет иметь отношения к Red Bull или какой-либо иной команде Формулы 1.

Читайте также: В Mercedes посмеялись над фальшивой презентацией Red Bull