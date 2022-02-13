Хорнера не пустят на базу Mercedes. Он заплатил за вход $5500
По условиям аукциона, в котором принял участие Хорнер, победителем не может быть сотрудник конкурирующей команды
Глава Red Bull Кристиан Хорнер не сможет воспользоваться правом на экскурсию по базе Mercedes, которое обошлось ему в 5500 долларов, пишет издание Racingnews365.com. Это подтвердили устроители аукциона, на котором Хорнер стал победителем.
Благотворительный аукцион по сбору денег на развитие британского автоспорта проходил в рамках церемонии Autosport Awards. На нем был выставлен лот: экскурсия на фабрику команды Mercedes. Больше всех денег за этот лот – 4 тысячи фунтов стерлингов, что примерно равно 5,5 тысячам долларов, предложил тогда именно Хорнер.
Глава Red Bull пообещал взять с собой на экскурсию 20 сотрудников своей команды, включая главного конструктора Эдриана Ньюи и специалистов по производству. Однако, как оказалось, в правилах аукциона был пункт, который не допускает на подобную экскурсию сотрудников иных команд.
Возможно, Хорнер в праве передать свой билет на экскурсию в Mercedes другому лицу при условии, что этот человек не будет иметь отношения к Red Bull или какой-либо иной команде Формулы 1.
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