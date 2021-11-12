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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Хорнер: Mы знаем, откуда взялось преимущество Mercedes

Автор:
, Ответственный редактор

Руководитель Red Bull Racing рассказал, что результаты квалификации в Бразилии не стали для его команды сюрпризом

Хорнер: Mы знаем, откуда взялось преимущество Mercedes

Вопреки прогнозам, Максу Ферстаппену не удалось обогнать Льюиса Хэмилтона в квалификации на «Интерлагосе». На свежем моторе британец не просто завоевал поул спринта, но и опередил своего главного соперника практически на полсекунды. 

Сам Макс дал понять, что в гонках расстановка сил может быть иной, а руководитель Red Bull Кристиан Хорнер пояснил, что для него итоги пятницы не стали сюрпризом. 

«Мы еще утром увидели, что Льюис очень силен, – рассказал он в интервью Sky Sports. – Свежий мотор, понятное дело, добавил ему лошадиных сил. Потому второе место было лучшим, на что мы могли рассчитывать. Но я сразу говорил, что в квалификации первый ряд вполне устроит нас, так что тут все нормально».

Хорнера попросили оценить, какой эффект могла иметь замена мотора на Mercedes.

«Сложные оценки делать сложно, но если сравнивать их скорость с Валттери [Боттасом], то это пара десятых. Собственно, как раз по этой причине они и произвели здесь замену».

Говоря о том, как изменилась ситуация по сравнению с Мексикой, Кристиан добавил: «Думаю, нам понятны причины. Давайте дождемся завтрашней гонки. В гоночной конфигурации наша машина хороша, к тому же условия должны стать более жаркими, а это серьезный фактор с точки зрения работы шин. Сегодня было прохладно, так что запасемся терпением».

По словам руководителя Red Bull, в субботу Ферстаппен рассчитывает переиграть Хэмилтона, как бы ни сложился первый круг спринта.

«Если получится выйти вперед прямо со старта, это хорошо, – объяснил британец. – Но мы с Максом считаем, что сегодня достаточно было финишировать на втором месте, чтобы получить поул воскресной гонки. Произойти может многое. Надо посмотреть, как сложится старт, а дальше думать об остальном». 

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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