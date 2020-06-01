Хорнер: Жаль потерять новый формат Гран При из-за Mercedes

Формула 1 продолжает обсуждать возможность введения нового формата гоночного уик-энда в этом году. Последней идеей было использование разных форматов для двух подряд Гран При на одной и той же трассе.

Ф1 предложила командам в субботу второго уик-энда проводить спринтерскую гонку, порядок старта в которой будет обратным положению пилотов в чемпионате. По итогам гонки формировался бы стартовый порядок для основного заезда в воскресенье.

Такие этапы можно провести в Шпильберге и Сильверстоуне, которые по плану примут у себя по две гонки с перерывом в неделю. Однако для введения нового формата требуется единогласное одобрение команд, а Mercedes выступила против подобной идеи.

Тем не менее, руководитель Red Bull Кристиан Хорнер еще надеется переубедить коллег.

«Я думаю, что лучшей возможности для испытания, чем сдвоенные этапы в Австрии и Сильверстоуне, у нас не будет, – сказал Хорнер. – Если мы проведем две гонки на одной и той же трассе в одном и том же формате, то результаты будут очень похожими. Но у нас есть идеальные шанс испытать что-то новое. И мы можем начать чемпионат уже с этим форматом, а не менять что-то во время сезона.

К сожалению, есть одна команда, которая против. Будет жаль упустить такую возможность».

Хорнер отметил, что его команда от изменения формата тоже может что-то потерять, но выгода всей Ф1 будет важнее: «Мы выиграли две последних гонки в Австрии, так что, вероятно, потеряем на этой трассе не меньше, чем они. Но в целом для Ф1 это будет хорошо. Одинаковые гонки на одной и той же трассе будут не слишком привлекательны. А другой формат повысит привлекательность [второй гонки]. Надеюсь, в конечном итоге Mercedes на это согласится. Ведь трудности будут одинаковы для всех».