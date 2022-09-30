Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными Следующая / «Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Формула 1 Новость

Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году

Руководитель Red Bull Racing включился в спор о финансовых нарушениях и исключил возможность таковых со стороны своей команды

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На следующей неделе FIA опубликует отчет о финансовой деятельности команд в 2021 году, когда в Ф1 впервые работал лимит бюджетов: от составил 147,5 млн долларов. 

В паддоке уже появились утечки, что у федерации есть вопросы к Red Bull и Aston Martin. Причем если вторая допустила «легкий» перерасход в пределах 5%, то к первой у федерации есть серьезные вопросы. 

Официально FIA еще ничего не объявила, но в пятницу на Гран При Сингапура руководителю RBR Кристиану Хорнеру уже пришлось отвечать на вопросы о финансовой деятельности команды. Он заверил, что все обвинения безосновательны. 

«Я ни о чем таком не знаю, – заявил британец, когда в эфире Sky Sports его спросили о нарушениях со стороны Red Bull. – Все банковские выписки мы передали еще в марте, потом был долгий процесс [дискуссий] с FIA. Мы и сейчас продолжаем его. 

Они все делают правильно: думаю, в середине следующей неделе можно ждать объявлений с их стороны. И уверен, что наши расходы будут подтверждены ниже планки лимита. Понятно, что решение за FIA, у них есть свои процедуры, которым они сейчас следуют». 

Хорнер отметил, что спортивные чиновники серьезно исследовали финансовую деятельность команд: «Такое вообще происходит впервые. Впрочем, мы в любом случае действуем осмотрительно и проводим собственный аудит.  

В Формуле 1 он довольно специфичен, а уточнения продолжались даже после того, как мы уже сдали документы. Пока что все только отлаживают. Но FIA работает очень старательно и делает все, что в их силах».

Он добавил: «Это не просто совершенно новые для Ф1 правила, но и очень сложные. Важно еще, как именно их применяют, потому споры между командами неизбежны. 

Уверен, что с течением времени этот процесс наладится. Но мы в любом случае уверены в своих документах. 

А слухи вокруг деятельности FIA были всегда. Я слышал их уже такое количество, что сейчас просто не придаю всему этому значения».

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Предыдущая новость

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Следующая новость

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
W Series оказалась в шаге от банкротства и закрытия
W Series

W Series оказалась в шаге от банкротства и закрытия

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Формула 1

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными

Больше от
Кристиан Хорнер
Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м
Формула 1

Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м

Хорнер рассказал, как Red Bull упустила Пиастри
Формула 1

Хорнер рассказал, как Red Bull упустила Пиастри

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце Гран При Италии
Формула 1

Хорнер похвалил Ferrari за тактические действия в Монце

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
СМИ: Red Bull нарушила требования по лимиту бюджета за 2021 год
Формула 1

СМИ: Red Bull нарушила требования по лимиту бюджета за 2021 год

Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше
Формула 1

Марко: Хотим взять титул в Японии, но Макс может и раньше

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

Гоночная статистика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом в Сингапуре

Самое важное:

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре
Формула 1 Формула 1

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

Побежденный было эффект вновь проявил себя на трассе «Марина-Бэй», чем сильно огорчил чемпионскую команду

Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году
Формула 1 Формула 1

Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году

Руководитель Red Bull Racing включился в спор о финансовых нарушениях и исключил возможность таковых со стороны своей команды

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
Формула 1 Формула 1

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными

Команда привезла на трассу «Марина-Бэй» детали, призванные усилить машину в медленных и среднескоростных поворотах

Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
Формула 1 Формула 1

Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки

AlphaTauri загорелась во время второй пятничной сессии, с пожаром удалось быстро справиться

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.