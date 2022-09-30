Хорнер заверил, что Red Bull не превышала лимит бюджета в 2021 году

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На следующей неделе FIA опубликует отчет о финансовой деятельности команд в 2021 году, когда в Ф1 впервые работал лимит бюджетов: от составил 147,5 млн долларов.

В паддоке уже появились утечки, что у федерации есть вопросы к Red Bull и Aston Martin. Причем если вторая допустила «легкий» перерасход в пределах 5%, то к первой у федерации есть серьезные вопросы.

Официально FIA еще ничего не объявила, но в пятницу на Гран При Сингапура руководителю RBR Кристиану Хорнеру уже пришлось отвечать на вопросы о финансовой деятельности команды. Он заверил, что все обвинения безосновательны.

«Я ни о чем таком не знаю, – заявил британец, когда в эфире Sky Sports его спросили о нарушениях со стороны Red Bull. – Все банковские выписки мы передали еще в марте, потом был долгий процесс [дискуссий] с FIA. Мы и сейчас продолжаем его.

Они все делают правильно: думаю, в середине следующей неделе можно ждать объявлений с их стороны. И уверен, что наши расходы будут подтверждены ниже планки лимита. Понятно, что решение за FIA, у них есть свои процедуры, которым они сейчас следуют».

Хорнер отметил, что спортивные чиновники серьезно исследовали финансовую деятельность команд: «Такое вообще происходит впервые. Впрочем, мы в любом случае действуем осмотрительно и проводим собственный аудит.

В Формуле 1 он довольно специфичен, а уточнения продолжались даже после того, как мы уже сдали документы. Пока что все только отлаживают. Но FIA работает очень старательно и делает все, что в их силах».

Он добавил: «Это не просто совершенно новые для Ф1 правила, но и очень сложные. Важно еще, как именно их применяют, потому споры между командами неизбежны.

Уверен, что с течением времени этот процесс наладится. Но мы в любом случае уверены в своих документах.

А слухи вокруг деятельности FIA были всегда. Я слышал их уже такое количество, что сейчас просто не придаю всему этому значения».

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