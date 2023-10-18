Хорнер заверил, что не станет добиваться отставки Марко
На фоне многочисленных слухов о разногласиях в руководcтве Red Bull Racing глава команды объяснил, что их отношения с гоночным консультантом Хельмутом Марко остаются такими же, как прежде
Последнюю неделю среди поклонников Ф1 не утихают обсуждения ситуации в Милтон-Кинсе. После публикации бразильских телевизионщиков из Globo все сразу поверили в противоречия между главой RBR Кристианом Хорнером и «серым кардиналом» команды Хельмутом Марко – хотя еще две недели назад эта тема не вызывала никакого интереса.
Марко на днях подлил масла в огонь, заявив: «Мой контракт рассчитан до конца 2024 года. И когда мне уходить, решать совету директоров и мне самому, а никак не господину Хорнеру».
Репортеры Mirror Sport смогли в среду узнать мнение Кристиана о сложившейся ситуации. Британец своими комментариями явно постарался затушить огонь скандала.
«Мы взаимодействуем с Хельмутом с 1996 года, – рассказал Хорнер. – Тогда я купил у него прицеп-моторхоум для своей команды Формулы 3000. Потом мы соперничали в этом чемпионате.
Он уже тогда отвечал за подготовку молодых пилотов для Red Bull, я приглашал некоторых к себе, и мы выигрывали титулы в Ф3000. В итоге Хельмут рекомендовал меня [большому боссу Red Bull] Дитриху Матешицу и дал возможность проявить себя».
Кристиан возглавил созданный Матешицем проект RBR перед сезоном-2005 и с тех пор занимает этот пост. Марко тоже все это время носит униформу с красным быком, но при этом не является сотрудником команды, будучи гоночным консультантом самого концерна.
Хорнер честно признал, что без помощи австрийца не оказался бы на своем нынешнем посту: «Он давал шанс проявить себя молодым пилотом, он дал такой шанс и мне. И наши отношения всегда были очень крепкими и максимально открытыми.
Безусловно, порой мы не сходились во взглядах на какие-то вопросы, но это – часть нашей работы».
Он добавил: «Для Хельмута все стало несколько иначе после смерти Дитриха, который был не только его деловым партнером, но и близким другом. При этом Хельмут по-прежнему играет в команде очень серьезную роль, и ни у меня, ни у кого-то другого в Red Bull Racing нет ни стремления, ни желания что-то менять в этом отношении.
Пока он сам хочет продолжать – при этом не могу не признать, что для 80-летнего человека Хельмут демонстрирует удивительную бодрость, – наша работа останется прежней. При этом сам бизнес эволюционирует, сейчас он совсем не такой, как в начале нашей истории – потому и роли внутри него тоже меняются.
С операционной точки зрения я осуществляю каждодневное руководство. При этом мы [с Марко] всегда совещаемся перед принятием важных решений – это может касаться контракта с пилотом или стратегического развития. Наше партнерство проверено многими годами, и в его рамках у каждого есть свои роли и функции».
В 2005 году, когда Кристиан Хорнер начал работу в должности руководителя Red Bull Racing, ему было 33 года
Фото: Red Bull Racing
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