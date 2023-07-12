Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR

Пилоты RBR выиграли десять первых гонок со старта нынешнего сезона Формулы 1 – и пока есть большие сомнения, что у соперников получится хоть как-то остановить эту успешную серию. Машина из Милтон-Кинса в руках Макса Ферстаппена выглядит непобедимой, а судьба титулов уже давно не вызывает сомнений у болельщиков.

Однако нынешние правила Формулы 1 дают преследователям лидера больше возможностей по доработке своих машин. По этой причине глава «Быков» Кристиан Хорнер предположил, что соперникам уже в обозримом будущем удастся настичь его команду.

«Один из принципов нашего спорта состоит в том, что силы здесь всегда выравниваются со временем, – объяснил британец после очередной победы своего пилота в Сильверстоуне. – Вы можете видеть, что это уже происходит.

Разумеется, важным условием является стабильность регламента. Разрыв между командами постепенно сокращается, так что у нас не будет семи лет доминирования (как у Mercedes в предыдущем десятилетии – прим.ред.).

Силовые установки сейчас практически равны, а шасси быстро эволюционируют. Мы уже видим результаты этого процесса в нынешнем сезоне».

При этом, по словам Хорнера, копирование успешных конструкций остается неотъемлемой частью Ф1, потому он не видит никаких проблем с тем, что другие команды внедряют у себя решения RB19

«Если посмотреть на пелотон, сейчас концепции разных машин уже очень близки, – объяснил он. – Мы увидели такое только в нынешнем сезоне (в 2022-м использовались несколько концепций шасси – прим.ред.), соперники заимствуют философию. От этого силы выравниваются.

Подобное неизбежно, любой сделает так. Когда есть машина вроде нашей, вполне естественно попытаться повторить ее. Некоторые команды так и поступили. Они стали заметно сильнее, но интересно будет посмотреть, как эта история станет развиваться на ближайших этапах».

Если Red Bull выиграет на ближайшем Гран При в Венгрии, то победная серия команды достигнет 12 гонок, что станет новым абсолютным рекордом за всю историю Ф1.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images