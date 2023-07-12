Хорнер заверил, что Ф1 может не опасаться долгого доминирования RBR
Глава Red Bull пообещал, что преимущество его команды не трассах чемпионате едва ли окажется долгим
Пилоты RBR выиграли десять первых гонок со старта нынешнего сезона Формулы 1 – и пока есть большие сомнения, что у соперников получится хоть как-то остановить эту успешную серию. Машина из Милтон-Кинса в руках Макса Ферстаппена выглядит непобедимой, а судьба титулов уже давно не вызывает сомнений у болельщиков.
Однако нынешние правила Формулы 1 дают преследователям лидера больше возможностей по доработке своих машин. По этой причине глава «Быков» Кристиан Хорнер предположил, что соперникам уже в обозримом будущем удастся настичь его команду.
«Один из принципов нашего спорта состоит в том, что силы здесь всегда выравниваются со временем, – объяснил британец после очередной победы своего пилота в Сильверстоуне. – Вы можете видеть, что это уже происходит.
Разумеется, важным условием является стабильность регламента. Разрыв между командами постепенно сокращается, так что у нас не будет семи лет доминирования (как у Mercedes в предыдущем десятилетии – прим.ред.).
Силовые установки сейчас практически равны, а шасси быстро эволюционируют. Мы уже видим результаты этого процесса в нынешнем сезоне».
При этом, по словам Хорнера, копирование успешных конструкций остается неотъемлемой частью Ф1, потому он не видит никаких проблем с тем, что другие команды внедряют у себя решения RB19
«Если посмотреть на пелотон, сейчас концепции разных машин уже очень близки, – объяснил он. – Мы увидели такое только в нынешнем сезоне (в 2022-м использовались несколько концепций шасси – прим.ред.), соперники заимствуют философию. От этого силы выравниваются.
Подобное неизбежно, любой сделает так. Когда есть машина вроде нашей, вполне естественно попытаться повторить ее. Некоторые команды так и поступили. Они стали заметно сильнее, но интересно будет посмотреть, как эта история станет развиваться на ближайших этапах».
Если Red Bull выиграет на ближайшем Гран При в Венгрии, то победная серия команды достигнет 12 гонок, что станет новым абсолютным рекордом за всю историю Ф1.
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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