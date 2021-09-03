Хорнер: Williams и Alfa проявили интерес к Элбону

Кристиан Хорнер впервые поделился конкретной информацией о содействии Алексу Элбону в поиске места в Формуле 1 на следующий год. До этого руководитель Red Bull отвечал на соответствующие вопросы общими фразами, и что именно скрывается за его утверждениями – понять было трудно. В этот уик-энд в паддоке Гран При Нидерландов менеджер четко заявил о том, что Red Bull ведет переговоры о судьбе пилота с представителями своих соперников.

«Мы обсуждаем варианты за пределами наших двух команд, – рассказал Хорнер. – И две команды – Williams и Alfa Romeo – выразили интерес. Мы очень хотели бы вновь увидеть Алекса выступающим в Формуле 1 – и надеемся, что ключевые решения будут приняты в течение нескольких ближайших дней. Переговоры идут хорошо.

Думаю, что сам Алекс предпочел бы Williams, но тут есть несколько заусенцев. Алексу уже раза четыре звонили из соседних боксов [т.е. боксов Mercedes, являющейся поставщиком моторов для Williams], пытаясь отговорить от общения с Williams. Я сказал Алексу, чтоб он все игнорировал. И надеюсь, что в итоге Mercedes не будет блокировать его возможный переход».

Журналисты поинтересовались, требует ли такое трудоустройство Элбона финансовой поддержки со стороны Red Bull. В ответе на этот вопрос Хорнер был уже менее конкретен: «Думаю, что Алекс достаточно хорош, чтобы получить контракт в Формуле 1 и без поддержки со стороны спонсоров. Но мы очень хотели бы дать ему возможность снова стать участником чемпионата, и какая бы помощь от нас для этого ни потребовалась – мы эту помощь предоставим».

Напомним, Элбон дебютировал в Формуле 1 в 2019 году в составе Toro Rosso (сейчас выступающей под именем AlphaTauri) – и уже по ходу того сезона был переведен в Red Bull, где заменил слабо выступавшего Пьера Гасли. Впрочем, пилот из Тайланда тоже не оправдал ожиданий руководства и через полтора года выступлений был заменен Серхио Пересом.

Сейчас Элбон является запасным и тест-пилотом Red Bull. Параллельно гонщик выступает в чемпионате DTM, где с одной победой занимает 4-е место в общем зачете.