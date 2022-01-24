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Формула 1 Новости

Хорнер: Взаимоотношения с Максом важнее контракта

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Босс Red Bull считает, что те отношения, которые они выстроили с Ферстаппеном за годы работы в команде, стоят больше листа бумаги

Хорнер: Взаимоотношения с Максом важнее контракта
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На данный момент вполне очевидно, кого из гонщиков Red Bull можно назвать первым номером: весь прошлый сезон Макс Ферстаппен вел борьбу за лидерство в чемпионате, а его напарник Серхио Перес помогал нидерландцу преуспеть в этом соревновании. 

Нынешний контракт Ферстаппена рассчитан вплоть до 2023 года, однако малы сомнения, что команда при желании Макса не продлит соглашение на большее количество лет.

Тем не менее босс Red Bull Кристиан Хорнер считает, что в основе отношений между гонщиком и командой лежит не договор, а именно человеческие взаимоотношения. 

«Макс пришел в команду практически мальчишкой, и все это время он рос и развивался вместе с командой, – цитирует Хорнера Speedcafe. – Я думаю, что те взаимоотношения и доверие, что мы разделаем, стоят гораздо больше, чем любой лист бумаги. Я с нетерпением жду гонок с Максом в течение еще многих лет и верю, что лучшие годы еще впереди».

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