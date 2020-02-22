Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri

Появление новой машины Racing Point на предсезонных тестах Формулы 1 вызвало новую дискуссию о допустимости заимствований командами чужих наработок. К этому привело огромное сходство нового болида RP20 с прошлогодней машиной Mercedes.

Конкуренты также усмотрели избыток заимствований у AlphaTauri – Карлос Сайнс назвал машину этой команды прошлогодним Red Bull. Однако босс RBR Кристиан Хорнер считает, что такие заимствования необходимы для выживания маленьких команд.

«Я считаю, что такое сотрудничество имеет смысл, – сказал Хорнер. – Иначе как команды вроде AlphaTauri, Racing Point, Haas и даже Sauber смогут бороться, если не смогут покупать подвеску и коробку передач? Самостоятельные разработки и исследования потребуют от них огромных ресурсов».

В то же время, Хорнер признает, что с заимствованием нельзя перебарщивать.

«Конечно, некоторые команды зашли в клонировании дальше остальных, но пока это соответствует правилам, я не вижу проблем. Для Liberty это делает чемпионат более конкурентным, для команд повышает доступность Ф1. Конечно, мы не хотим, чтобы все десять машин выглядели одинаково, но некоторые элементы, вроде подвески и коробки передач, можно переносить с машины на машину. Это имеет смысл».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл