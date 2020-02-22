Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri
Руководитель Red Bull полагает, что без заимствований ряд команд не будет боеспособен в Формуле 1.
Появление новой машины Racing Point на предсезонных тестах Формулы 1 вызвало новую дискуссию о допустимости заимствований командами чужих наработок. К этому привело огромное сходство нового болида RP20 с прошлогодней машиной Mercedes.
Конкуренты также усмотрели избыток заимствований у AlphaTauri – Карлос Сайнс назвал машину этой команды прошлогодним Red Bull. Однако босс RBR Кристиан Хорнер считает, что такие заимствования необходимы для выживания маленьких команд.
«Я считаю, что такое сотрудничество имеет смысл, – сказал Хорнер. – Иначе как команды вроде AlphaTauri, Racing Point, Haas и даже Sauber смогут бороться, если не смогут покупать подвеску и коробку передач? Самостоятельные разработки и исследования потребуют от них огромных ресурсов».
В то же время, Хорнер признает, что с заимствованием нельзя перебарщивать.
«Конечно, некоторые команды зашли в клонировании дальше остальных, но пока это соответствует правилам, я не вижу проблем. Для Liberty это делает чемпионат более конкурентным, для команд повышает доступность Ф1. Конечно, мы не хотим, чтобы все десять машин выглядели одинаково, но некоторые элементы, вроде подвески и коробки передач, можно переносить с машины на машину. Это имеет смысл».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Хорнер выступил в защиту Racing Point и AlphaTauri
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
вт 2 дек.
вт 2 дек.
|
00:19
00:34
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты