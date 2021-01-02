Хорнер высказался против смены Формулой 1 топлива в 2022 году

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер высказался против введения Формулой 1 новых требований к топливу в 2022 году.

Напомним, уже сейчас гоночный бензин должен в обязательном порядке на 5,75 % состоять из био-этанола (этилового спирта, полученного путем переработки растительного сырья). Уже в 2021 году планировалось поднять эту долю до 10 % – но в рамках программы по сокращению расходов на фоне глобальной пандемии эту меру отложили на год. Впрочем, все это является промежуточными шагами на пути к использованию бензина, который будет на сто процентов изготовлен из возобновляемых компонентов.

«Я бы предпочел не переходить на Е10, – заявил Хорнер. – Полностью возобновляемое топливо – другое дело. Тем более, что мы начнем его использование одновременно с переходом на совершенно новые силовые установки. Это выглядит более чем логично и является чрезвычайно важным шагом. Увеличить же процент экологичного компонента с 5 до 10 мне не кажется таким уж важным. А ведь это неизбежно потребует определенных работ в плане адаптации моторов под новое топливо».

Мотивация Хорнера понятна. После объявления Honda об уходе из Ф1 в конце 2021 года Red Bull всерьез рассматривает возможность перевода под свой контроль моторостроительной программы японской марки. Однако австрийский концерн не готов финансировать масштабные исследовательско-конструкторские работы – и потому выступает за заморозку конструкции силовых установок с 2022 года. Отказ от перехода к топливу Е10, таким образом, обеспечит Red Bull дополнительную экономию ресурсов.

Соперники Red Bull пока высказываются на эту тему уклончиво. В частности, руководитель Mercedes Тото Вольф объявил о своем «нейтралитете» в этом вопросе: «По нашему мнению, это не слишком значительный шаг – но пока мы не готовы четко высказаться в поддержку перехода на Е10 или против этой меры».