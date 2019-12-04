Хорнер выразил доверие FIA в вопросе контроля за моторами

В прошедшем октябре после запроса со стороны Red Bull FIA разослала командам Формулы 1 ряд технических директив, призванных закрыть возможные «дыры» в регламенте, связанные с использованием силовых установок.

Запрос был вызван подозрением конкурентов о том, что Ferrari каким-то образом смогла обойти правила, что позволило ей повысить мощность мотора. В частности, предполагалось, что Скудерия увеличила поток топлива в цилиндры в обход датчика FIA.

Перед стартом гонки Гран При Абу-Даби судьи сообщили о нарушении со стороны Ferrari: количество топлива, фактически залитого в баки машины Шарля Леклера, не совпало с объявленным командой. После расследования судьи сочли нарушение непреднамеренным и ограничились штрафом в 50 тысяч евро.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер выразил уверенность, что FIA сможет контролировать соблюдение всех правил со стороны команд.

«Они делают все возможное, чтобы гарантировать контроль за всеми областями этих сложных двигателей, – сказал он. – И они постоянно делают шаги к прояснению всех серых зон».

Хорнер также признал необходимость в контроле команд друг за другом: «Это неизбежный элемент, ведь ресурсы федерации ограничены. Но они изо всех сил стараются гарантировать нейтралитет. С наступлением зимы самым важным становится внесение ясности к 2020 году. А потом, надеюсь, система контроля изменится, и технические директивы избавят нас от сомнений».