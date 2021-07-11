Хорнер выбрал лучшую и худшую пару пилотов Red Bull
Ферстаппена нет ни в одной из них!
Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер возглавляет команду больше 15 лет – с 2005 года. За это время в ней неоднократно менялись пилоты. Какие-то пары хорошо работали вместе, в других были конфликты.
Хорнера попросили выбрать самую гармоничную и самую склочную пару гонщиков за его время в Red Bull.
«Дэвид Култхард и Марк Уэббер были весьма гармоничной парой, – сказал Хорнер в подкасте Beyond the Grid. – А вот с Себастьяном Феттелем у Марка дуэт был точно не гармоничный.
Пара Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена по большей части была хороша. Они жестко боролись, но уважали друг друга. После ухода Дэна к нам приходили очень молодые пилоты, и Макс ездил, по сути, один. Ситуация изменилась только с приходом Чеко Переса. Он отличный командный игрок. В конце прошлого года он почти вылетел из Ф1, и благодарен за то, что получил такой шанс. Он схватил его обеими руками и фантастически работает на команду».
Назвав дуэт Феттель-Уэббер самым склочным, Хорнер отметил, что перестав быть напарниками они нашли общий язык:
«Забавно, эти двое ненавидели друг друга, но прошло время, и теперь они добрые приятели. Восхитительно, что творит время. Но в пылу борьбы, когда все стояло на кону, можно было понять, почему Себастьян отказывался ехать позади напарника».