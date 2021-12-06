Хорнер: Вторую гонку подряд судьи решают против нас

По ходу Гран При Саудовской Аравии Макс Ферстаппен поучил два штрафа в пять и десять секунд. Первый за то, что защищая свою позицию впереди, он выехал за пределы трассы, а второй – за излишне сильное торможение перед Льюисом Хэмилтоном, которое привело к небольшому столкновению.

Уик-энд в целом выдался для судей и дирекции гонки напряженным и богатым на принимаемые решения. А поскольку многое оказалось не в пользу Red Bull, глава команды Кристиан Хорнер после гонки выглядел расстроенным и вспомнил о предшественнике Майкла Маси на посту гоночного директора Чарли Уайтинге, который скоропостижно скончался на старте сезона 2019 года.

«Мы излишне зарегулированы, – сказал Хорнер, комментируя слова Ферстаппена о том, что Формула 1 такой быть не должна. – Есть правило, по которому при рестарте ходом нельзя отставать более чем на десять корпусов машин. И мне кажется, что всяких правил у нас многовато. Сегодня особенно не хватало Чарли Уайтинга. Мне жаль об этом говорить, но он был гораздо опытнее…

Это печально, и я понимаю, как сложно было Майклу Маси и судьям разбирать ситуации на этой трассе с такими как здесь поворотами.

Так получилось, что почти все решения судей оказались не в нашу пользу. То же было и в Дохе пару недель назад. Ну и вы видели вчера два инцидента с нашими соперниками… и наказание для них было мягко сказать иным.

Но опять же, я отдаю себе отчет в том, что дирекции гонки было очень трудно управлять ситуацией. Было много машин, много инцидентов по всей длине пелотона, машины безопасности, виртуальные машины безопасности, рестарты. В общем, эта гонка преподала нам много уроков, которые предстоит выучить в ближайшие недели.

Так или иначе, мы хотим одержать победу на трассе. Не в комнате судей, не за пределами трассы. Мы уже видели множество сражений между лидерами. Надеюсь в Абу Даби будет чистая и честная борьба».

Комментируя итоги гонки в целом, Хорнер признал, что в Джидде машины Mercedes были быстрее.

«Кто бы мог подумать в начале года, что мы отправимся в Абу Даби спустя 21 гонку с равным количеством очков в борьбе за чемпионский титул, – констатировал Хорнер. – Но я бы тогда с радостью на это подписался. С 2012 года не случалось, чтобы борьба длилась до последнего этапа.

Теперь нам нужно разбить Льюиса в последней гонке. Однако на данный момент они быстрее, они только что выиграли третью гонку подряд. И есть основания полагать, что и в Абу-Даби они будут сильны.

Но и здесь мы ожидали, что они будут сильнее, но мы смогли дать им бой, а Макс выступал фантастически весь уик-энд».