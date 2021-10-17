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Формула 1 Новости

Хорнер вспомнил о самой страшной аварии Ферстаппена

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В том столкновении у голландца треснуло кресло

Хорнер вспомнил о самой страшной аварии Ферстаппена

Во время Гран При Сильверстоуна на первом круге Макс Ферстаппен был вынужден сойти после столкновения со своим главным соперником в чемпионате Льюисом Хэмилтоном. Ферстаппен выиграл старт и лидировал до девятого поворота, где случилось столкновение в Хэмилтоном и вылет голландца в отбойник.

Хэмилтон при этом смог продолжить гонку и одержал в ней победу.

Вспоминая ту аварию, глава Red Bull Кристиан Хорнер признал ее самой страшной в карьере своего пилота и рассказал, что у Ферстаппена тогда даже сломалось гоночное сиденье.

«Макса очень расстроил сход в Сильверстоуне, где он проделал отличную работу, – сказал Хорнер в интервью телеканалу Chanel 4. – Он выиграл спринтерскую гонку, стартовал с поула в основной. Мы знали, что на этой трассе на старте преимущество получает пилот, стартующий со второго места, но Ферстаппен выиграл старт.

Он мог быть доволен собой на длинной прямой, но дальше случилась эта авария. Он испытал удар и перегрузку в 51 G, у него даже сиденье треснуло. Его бы точно выбило из машины, и это определенно самая страшная авария в его карьере. Ему пришлось сложно, он переживал за команду. Пока не введен потолок бюджетов, он понимал, что это и для команды стоит дорого.

Но уже в понедельник он сказал, что готов снова выйти на старт».

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