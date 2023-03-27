Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull

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Кристиан Хорнер во второй половине 90-х выступал в гонках и даже добился некоторых успехов, но в 25-летнем возрасте переключился на менеджмент и возглавил семейную команду Arden. Проект оказался успешным – и в начале 2000-х британец уже всерьез присматривался к Формуле 1.

Он пробовал договориться о выкупе Jordan, но не смог согласовать условия с ее владельцем Эдди Джорданом. И тут на горизонте появился Дитрих Матешиц, который готовился запустить свой проект в Больших Призах на базе выкупленной Jaguar.

Вместе с этой командой «Быкам» достался и ее руководитель Гюнтер Штайнер, который первое время продолжал работу в Red Bull, отвечая за работу технического штаба. Однако очень быстро Хорнер уволил тирольца, заменив его Эдрианом Ньюи. Как и почему это произошло, Кристиан рассказал в недавнем интервью iNews.

«Я искал возможность вывести Arden в Формулу 1, – вспомнил британец давние события. – Берни Экклстоун поддерживал мой план и подталкивал меня в сторону Jordan.

Летом 2004 года Хельмут [Марко] пригласил меня в Зальцбург на первую встречу с Дитрихом. Вскоре стало ясно, что с Jordan ничего не получается, а Red Bull тем временем выкупила Jaguar. И в конце года Дитрих вновь пригласил меня – теперь уже для того, чтобы предложить пост главы своей команды».

Хорнер продолжил: «Гюнтер уже в ту пору был человеком с характером, каким остается и сейчас. Но он совершенно точно не подходил на роль технического лидера.

Я понял, что команде нужен тот, кто действительно сможет вести за собой. На самой ранней стадии мне было ясно, что нужно приглашать Эдриана».

Штайнер получил назначение в новый проект Red Bull в NASCAR, благодаря чему познакомился с Джином Хаасом. Все, что было дальше – уже история.