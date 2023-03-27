Предыдущая / Гран При Австралии-2023: расписание, факты и статистика Следующая / «Боялся, что упаду в обморок». Баттон обогнал Райкконена в гонке NASCAR
Формула 1 Новость

Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull

Глава команды из Милтон-Кинса вспомнил любопытный эпизод, имевший место без малого 20 лет назад

Александр Кабановский
Автор:
Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Кристиан Хорнер во второй половине 90-х выступал в гонках и даже добился некоторых успехов, но в 25-летнем возрасте переключился на менеджмент и возглавил семейную команду Arden. Проект оказался успешным – и в начале 2000-х британец уже всерьез присматривался к Формуле 1. 

Он пробовал договориться о выкупе Jordan, но не смог согласовать условия с ее владельцем Эдди Джорданом. И тут на горизонте появился Дитрих Матешиц, который готовился запустить свой проект в Больших Призах на базе выкупленной Jaguar.

Вместе с этой командой «Быкам» достался и ее руководитель Гюнтер Штайнер, который первое время продолжал работу в Red Bull, отвечая за работу технического штаба. Однако очень быстро Хорнер уволил тирольца, заменив его Эдрианом Ньюи. Как и почему это произошло, Кристиан рассказал в недавнем интервью iNews.

«Я искал возможность вывести Arden в Формулу 1, – вспомнил британец давние события. – Берни Экклстоун поддерживал мой план и подталкивал меня в сторону Jordan. 

Летом 2004 года Хельмут [Марко] пригласил меня в Зальцбург на первую встречу с Дитрихом. Вскоре стало ясно, что с Jordan ничего не получается, а Red Bull тем временем выкупила Jaguar. И в конце года Дитрих вновь пригласил меня – теперь уже для того, чтобы предложить пост главы своей команды».

Хорнер продолжил: «Гюнтер уже в ту пору был человеком с характером, каким остается и сейчас. Но он совершенно точно не подходил на роль технического лидера.  

Я понял, что команде нужен тот, кто действительно сможет вести за собой. На самой ранней стадии мне было ясно, что нужно приглашать Эдриана». 

Штайнер получил назначение в новый проект Red Bull в NASCAR, благодаря чему познакомился с Джином Хаасом. Все, что было дальше – уже история.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Гран При Австралии-2023: расписание, факты и статистика

«Боялся, что упаду в обморок». Баттон обогнал Райкконена в гонке NASCAR
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Формула 1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1 Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Формула 1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP

Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP

MotoGP
Гран При Португалии

Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP Баньяя выиграл первый в истории спринт MotoGP

Больше от
Кристиан Хорнер
«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников

«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников

Формула 1

«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников «Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки «Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

Формула 1

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса «Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Формула 1

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

Формула 1
Гран При Австралии

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

Формула 1

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

Самое важное:

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи

Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull Источник: Ferrari к Имоле переделает понтоны по образу Red Bull

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

F1 Формула 1

Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1 Бывший менеджер Вильнева решил выставить команду в Ф1

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

F1 Формула 1

Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды Компания Nike не позволила Ферстаппену выпустить коллекцию одежды

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

F1 Формула 1

McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике McLaren увела у Aston Martin ключевого инженера по аэродинамике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.