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Формула 1 / Новость

Хорнер возмутился грубостью Ferrari

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Хорнер возмутился грубостью Ferrari
Автор:
, редактор
8 июл. 2020 г., 10:09

Босс команды Red Bull встал на защиту Себастьяна Феттеля

В прошедшем мае Ferrari объявила о расставании с Себастьяном Феттелем. Пилот покинет команду в конце 2020 года, когда истечет его действующий контракт. По словам самого гонщика, Скудерия не вела с ним переговоров, просто сообщив, что больше в нем не нуждается.

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер, в команде которого Феттель выиграл четыре чемпионских титула, остался возмущен тем, как Ferrari поступила с гонщиком.

«Мы совсем не ждали, что Себа так грубо выпихнут из команды, – сказал Хорнер в эфире Servus TV. – У нас отличные воспоминания о Себастьяне и его уход из Формулы 1 станет огромной потерей».

В то же время сам Хорнер предложить Феттелю работу не готов: «У нас есть два пилота, которые отлично справляются с работой. Мы не думаем, что сможем предложить место Себастьяну, мы ведь не ждали, что он окажется на рынке пилотов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Кристиан Хорнер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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