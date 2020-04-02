Хорнер: Вопрос о легальности моторов Ferrari отложен, но не забыт

В конце 2019 года в отношении Ferrari появились подозрения в том, что их моторы нарушают нормы регламента по мгновенному расходу топлива. Проверка FIA закончилась беспрецедентным мировым соглашением, детали которого скрыли от остальных команд.

Это вызвало протест со стороны всех, кто не использует двигатели Ferrari. По слухам, команды собирались зпустить официальное разбирательство после Гран При Австралии, чтобы попытаться аннулировать результаты Скудерии, но так как гонка не состоялась, то и протеста не было.

Однако, по словам главы Red Bull Racing, претензии к Ferrari и FIA хотя и отошли на второй план, но вовсе не сняты с повестки.

«В настоящий момент, это не главная проблема для Формулы 1, – сказал Хорнер BBC. – Для начала нужно разобраться со всем, что вызвано коронавирусом. Так что к этому вопросу следует вернуться позже.

Однако у нас остались вопросы к FIA. Что я могу сказать, когда речь идет о мировом соглашении по поводу технической легальности машины соперничающей команды? Это всегда вызывает претензии. И я уверен, настанет время и мы поговорим об этом с Жаном Тодтом. Постараемся понять, почему было заключено такое соглашение, и что в нем говорится».