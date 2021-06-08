Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

Автор:
, редактор

Босс Red Bull нанес новый словесный удар по конкуренту

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

В 2021 году Mercedes и Red Bull ведут напряженную борьбу в чемпионате Формулы 1. А их руководители Тото Вольф и Кристиан Хорнер продолжают перепалку на словах.

После вылета Льюиса Хэмилтона с трассы на рестарте Гран При Азербайджана, Вольф отказался признать ошибку пилота, зато обвинил команду в слабой работе на этапе. Хорнер не оставил слова Вольфа незамеченными.

«Про комментарии Тото уже многие говорили, – сказал Хорнер Motorsport.com. – Он не боится публично уничтожать свою команду. Я такой подход не разделяю, но это его право».

Ни Ферстаппен, ни Хэмилтон не набрали очков в Баку и между ними сохранился разрыв в 4 очка. При этом, за 5 кругов до финиша Макс шел первым, а Льюис третьим, что давало пилоту Red Bull 10 очков преимущества, плюс еще один балл за лучший круг гонки.

Однако после того, как Ферстаппен попал в аварию, уже Хэмилтон ненадолго выходил на первое место, но не удержался на трассе. По мнению Хорнера, Red Bull должна была лучше использовать проблемы конкурентов и наращивать отрыв:

«Кажется, мы могли сильнее ударить по Mercedes. За такие возможности надо хвататься двумя руками. Наши эмоции скакали, как на американских горках. Сход Макса нас невероятно расстроил. Но, к счастью, Льюис им не воспользовался.

Макс мог увеличить отрыв от Льюиса до 15 очков. В то же время, он мог бы оказаться в 21 очке позади, если бы Хэмилтон украл у нас победу».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Предыдущая новость

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

20ч
2
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

18ч
3
Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

45мин
4
Формула 1

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

5
Формула 1

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

1дн
Самое важное:
Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes
Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

45мин
Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Формула 1

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений
Формула 1

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

18ч
Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа
Формула 1

Ferrari: Поулы в Монако и Баку не отражают нашего темпа

18ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Honda привезет новый мотор на Гран При Франции Гран При Франции
Формула 1

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать Гран При Каталонии
MotoGP

Куартараро: Меня должны были дисквалифицировать

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Анализ: как Перес, Феттель и Гасли попали на подиум в Баку

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен: Перес сделал все, чего хотела Red Bull

Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес почти сошел из-за гидравлики. У Ферстаппена не было износа

Фото дня: Ферстаппен после аварии, лишившей его победы Гран При Азербайджана
Формула 1

Фото дня: Ферстаппен после аварии, лишившей его победы

Самое читаемое Сегодня

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку
Формула 1 Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1 Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку
Формула 1 Формула 1

Pirelli назвала причину взрыва шин в Баку

Положение в общем зачете Формулы 1 после гонки в Баку
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после гонки в Баку

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку
Формула 1 Формула 1

«Мы просто уничтожены». Вольф подвел итоги уик-энда в Баку

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Самое важное:

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При в Баку: 10 самых интересных технических решений

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1 Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.