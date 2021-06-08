Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

В 2021 году Mercedes и Red Bull ведут напряженную борьбу в чемпионате Формулы 1. А их руководители Тото Вольф и Кристиан Хорнер продолжают перепалку на словах.

После вылета Льюиса Хэмилтона с трассы на рестарте Гран При Азербайджана, Вольф отказался признать ошибку пилота, зато обвинил команду в слабой работе на этапе. Хорнер не оставил слова Вольфа незамеченными.

«Про комментарии Тото уже многие говорили, – сказал Хорнер Motorsport.com. – Он не боится публично уничтожать свою команду. Я такой подход не разделяю, но это его право».

Ни Ферстаппен, ни Хэмилтон не набрали очков в Баку и между ними сохранился разрыв в 4 очка. При этом, за 5 кругов до финиша Макс шел первым, а Льюис третьим, что давало пилоту Red Bull 10 очков преимущества, плюс еще один балл за лучший круг гонки.

Однако после того, как Ферстаппен попал в аварию, уже Хэмилтон ненадолго выходил на первое место, но не удержался на трассе. По мнению Хорнера, Red Bull должна была лучше использовать проблемы конкурентов и наращивать отрыв:

«Кажется, мы могли сильнее ударить по Mercedes. За такие возможности надо хвататься двумя руками. Наши эмоции скакали, как на американских горках. Сход Макса нас невероятно расстроил. Но, к счастью, Льюис им не воспользовался.

Макс мог увеличить отрыв от Льюиса до 15 очков. В то же время, он мог бы оказаться в 21 очке позади, если бы Хэмилтон украл у нас победу».