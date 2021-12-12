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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер: Весь год Хэмилтон был у судей фаворитом

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По словам главы Red Bull, пилоту Mercedes не стоит жаловаться на несправедливое судейство

Хорнер: Весь год Хэмилтон был у судей фаворитом

Судьба чемпионского титула Формулы 1 решилась на последнем круге Гран При Абу-Даби, когда судьи возобновили гонку после аварии Николя Латифи и позволили круговым машинам, которые оказались между лидировавшим Льюисом Хэмилтоном и совершившим пит-стоп Максом Ферстаппеном обогнать автомобиль безопасности.

В итоге Ферстаппен смог на свежих шинах опередить Хэмилтона и победить. После гонки глава Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что считает такую победу честной и напомнил, что часто решения судей были не в пользу его команды.

«Это подводит итог всему сезону, – сказал Хорнер. – За десять кругов до финиша я сказал, что нужно вмешательство гоночных богов, и вот теперь говорю спасибо Николя Латифи. В начале гонки мы чувствовали, что судьи обошлись с нами жестко. Так было весь сезон, я видел, что все спорные моменты решаются в пользу Льюиса. Он сильный соперник, многократный чемпион, но тем ценнее одержать над ним победу.

Я кричал по радио Майклу Маси: «Дай им гоняться!». Мы весь год этого добивались. И наконец на последнем круге в сезоне, после того, как мы приняли важнейшее решение совершить пит-стоп, наконец судьи дали Максу все сделать самому.

Что касается инцидента на первом круге, то Льюис выехал за пределы трассы, получил преимущество и остался впереди. Мы не понимаем, почему ему не приказали вернуть позицию. Но в конце концов теперь это уже история.

Судьям пришлось не легко, все на них давили, но они в итоге поступили правильно».

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