Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга

Со следующего года Серхио Перес заменит Алекса Элбона в составе Red Bull. Возможные перестановки в составе команды обсуждали с лета, и Перес был не единственным кандидатом.

Предполагалось, что место Элбона может достаться Нико Хюлькенбергу, который в 2020 году провел лишь три гонки в Формуле 1. После объявления о контракте с Пересом босс Red Bull подтвердил, что Хюлькенберга тоже рассматривали.

«У нас было короткое обсуждение кандидатуры Нико Хюлькенберга, – рассказал Хорнер. – Но по-настоящему дискуссия разгорелась лишь в последний месяц. Нико способный пилот, который должен иметь место в Ф1. Но нам повезло с тем, что у Переса не было места, это дало нам время подумать».

Red Bull 13 лет не приглашала пилотов со стороны, но теперь решилась на исключение из правила нанимать лишь собственных воспитанников.

«В молодежной программе не было подходящего кандидата, – пояснил Хорнер. –Так что мы решили поискать снаружи впервые с 2007 года. Выступление Серхио в этом году просто нельзя было игнорировать. Он произвел сильное впечатление, особенно во второй части сезона, и заслужил себе место».