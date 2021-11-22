Хорнер в наказание отправится на курсы маршалов

После Гран При Катара глава Red Bull Кристиан Хорнер был вызван к судьям за оскорбление маршалов, действиями которых он был не доволен в квалификации. Хорнер принес свои извинения и официально отделался предупреждением, а не штрафом.

Но, как оказалось для руководителя Red Bull на этом история не закончилась. Чтобы показать свое раскаяние судьям, Хорнер сам вызвался принять участие в семинаре для маршалов, куда теперь его и направят.

«Не следует показывать злость в отношении кого-либо, особенно учитывая, что тысячи маршалов по всему миру являются волонтерами, – прокомментировал ситуацию директор гонки Майкл Маси. – Они всем сердцем отдаются нашему спорту, и без них никаких гонок бы не было.

Я всегда буду на стороне этих волонтеров, обижать их просто неприемлемо. В квалификации маршал, он или она, стремился обеспечить безопасность, когда машина остановилась на трассе. И несправедливо критиковать в такой ситуации маршала за инстинктивные решения.

Я говорил с судьями после слов Хорнера и мы решили вызвать его. Он сразу признал свою неправоту. Потому судьи и решили просто вынести предупреждения, видя, что Кристиан раскаивается. Кроме того, Хорнер лично извинился перед маршалом и даже сам предложил прийти на семинар по их обучению в 2022 год

Это будет двухдневный курс для маршалов, где обсуждается множество моментов о том, что делать в той или иной ситуации на трассе, и мы обеспечим Кристиану туда доступ».