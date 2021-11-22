Хорнер в наказание отправится на курсы маршалов
Глава Red Bull сам предложил судьям пройти курс обучения, чтобы почувствовать себя на месте маршала
После Гран При Катара глава Red Bull Кристиан Хорнер был вызван к судьям за оскорбление маршалов, действиями которых он был не доволен в квалификации. Хорнер принес свои извинения и официально отделался предупреждением, а не штрафом.
Но, как оказалось для руководителя Red Bull на этом история не закончилась. Чтобы показать свое раскаяние судьям, Хорнер сам вызвался принять участие в семинаре для маршалов, куда теперь его и направят.
«Не следует показывать злость в отношении кого-либо, особенно учитывая, что тысячи маршалов по всему миру являются волонтерами, – прокомментировал ситуацию директор гонки Майкл Маси. – Они всем сердцем отдаются нашему спорту, и без них никаких гонок бы не было.
Я всегда буду на стороне этих волонтеров, обижать их просто неприемлемо. В квалификации маршал, он или она, стремился обеспечить безопасность, когда машина остановилась на трассе. И несправедливо критиковать в такой ситуации маршала за инстинктивные решения.
Я говорил с судьями после слов Хорнера и мы решили вызвать его. Он сразу признал свою неправоту. Потому судьи и решили просто вынести предупреждения, видя, что Кристиан раскаивается. Кроме того, Хорнер лично извинился перед маршалом и даже сам предложил прийти на семинар по их обучению в 2022 год
Это будет двухдневный курс для маршалов, где обсуждается множество моментов о том, что делать в той или иной ситуации на трассе, и мы обеспечим Кристиану туда доступ».
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