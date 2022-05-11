Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом

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Первые гонки нового сезона Ф1 показали, что у двух топ-команд – Ferrari и Red Bull – различные козыри на гоночных трассах. Алая машина лучше справляется с медленными поворотами благодаря конструкции задней подвески, тогда как темно-синяя берет свое за счет максимальной скорости на прямых.

В Майами именно второй фактор принес победу Максу Ферстаппену. Однако в нынешнем календаре есть трассы, где исход дуэли фаворитов может оказаться совсем иным.

«У нас с Ferrari совершенно разные концепции, – объяснил после финиша во Флориде глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Взгляните на крылья машин: мы ездили в Майами с малым уровнем прижимной силы.

Мы сделали ставку на то, что нагрузка на шины в этом случае снизится, а скорость на прямых – вырастет. И наш подход, похоже, сработал».

Он добавил: «Думаю, в Имоле все наглядно увидели, как быстро может меняться ситуация в чемпионате. Впереди у нас несколько интересных гонок.

В целом наша машина хорошо едет везде, мы готовим очередные новинки на лето. Надеюсь, они позволят нам продвинуться вперед.

Нам особенно важно еще немного снизить вес машины и добиться от нее большего в медленных поворотах. Всегда есть возможность сделать еще больше, но в целом мы движемся в верном направлении.

Но ситуация будет меняться от этапа к этапу. В Монако, например, Ferrari однозначно будет иметь ощутимое преимущество. Так что нам надо сделать так, чтобы RB18 ехала быстро на любых трассах».

По итогам пяти Гран При преимущество Ferrari в Кубке конструкторов составляет шесть очков. Гран При Монако пройдет 27-29 мая, тренировки на знаменитой трассе в княжестве впервые стартуют не в четверг, а в пятницу.