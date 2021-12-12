Хорнер: В Mercedes предпочли бы проиграть кому-то другому

Команда Red Bull является в определенной степени уникальной для Формулы 1. С одной стороны, как и в случае с Alpine, Ferrari или Mercedes, за ней стоит крупная корпорация. С другой – эта корпорация делает не автомобили, а энергетические напитки.

Перед финальной гонкой сезона руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказал мысль, что эта особенность его команды является дополнительным фактором раздражения для руководства Mercedes, так как они предпочли бы проиграть титул кому-то более именитому в автомобильном мире.

«Если вообразить размер Mercedes как глобальной корпорации, то они являются одной из крупнейших автомобильных компаний в мире, – сказал Хорнер, имея в виду головной концерн Daimler, который помимо выпуска легковых машин занимает первое место в производстве тяжелых грузовиков. – И у их бренда очень весомая позиция в средствах массовой информации.

А мы, как в свое время заметил Льюис Хэмилтон – просто производители лимонада, которые решили прийти в гонки.

Мне кажется, что команда Mercedes за годы своего доминирования сама превратилась в отлаженную машину, и поддержка глобального автоконцерна добавляет им веса. И мне сложно поверить, что им также просто смириться с проигрышем производителю газировки, как с поражением от другого крупного автоконцерна.

Нам ясно дали понять, что не хотят нам проигрывать. Но мы приехали сюда для того, чтобы гоняться и у нас феноменальный пилот, который в этом году выступает просто отлично».