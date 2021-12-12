Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби Следующая / Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер: В Mercedes предпочли бы проиграть кому-то другому

Автор:
, Редактор

По словам главы Red Bull, их соперники готовы к поражению от автомобильной компании, но не от производителя энергетических напитков

Хорнер: В Mercedes предпочли бы проиграть кому-то другому

Команда Red Bull является в определенной степени уникальной для Формулы 1. С одной стороны, как и в случае с Alpine, Ferrari или Mercedes, за ней стоит крупная корпорация. С другой – эта корпорация делает не автомобили, а энергетические напитки.

Перед финальной гонкой сезона руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказал мысль, что эта особенность его команды является дополнительным фактором раздражения для руководства Mercedes, так как они предпочли бы проиграть титул кому-то более именитому в автомобильном мире.

«Если вообразить размер Mercedes как глобальной корпорации, то они являются одной из крупнейших автомобильных компаний в мире, – сказал Хорнер, имея в виду головной концерн Daimler, который помимо выпуска легковых машин занимает первое место в производстве тяжелых грузовиков. – И у их бренда очень весомая позиция в средствах массовой информации.

А мы, как в свое время заметил Льюис Хэмилтон – просто производители лимонада, которые решили прийти в гонки.

Мне кажется, что команда Mercedes за годы своего доминирования сама превратилась в отлаженную машину, и поддержка глобального автоконцерна добавляет им веса. И мне сложно поверить, что им также просто смириться с проигрышем производителю газировки, как с поражением от другого крупного автоконцерна.

Нам ясно дали понять, что не хотят нам проигрывать. Но мы приехали сюда для того, чтобы гоняться и у нас феноменальный пилот, который в этом году выступает просто отлично».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби
Предыдущая новость

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби
Следующая новость

Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?

Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Peugeot показала фото с тестов гиперкара. И замазала заднее крыло
WEC

Peugeot показала фото с тестов гиперкара. И замазала заднее крыло

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби Гран При Абу-Даби
Формула 1

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби

Хэмилтон: Red Bull осознанно стартуют на мягких шинах Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хэмилтон: Red Bull осознанно стартуют на мягких шинах

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа Гран При Абу-Даби
Формула 1

Почему Mercedes не использовала слип-стрим? Ответ Вольфа

Перес отказался считать шины Soft неудачными для старта Гран При Абу-Даби
Формула 1

Перес отказался считать шины Soft неудачными для старта

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?

Хорнер: В Mercedes предпочли бы проиграть кому-то другому
Формула 1 Формула 1

Хорнер: В Mercedes предпочли бы проиграть кому-то другому

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

У Мазепина обнаружили коронавирус. Он пропустит гонку в Абу-Даби

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг
Формула 1 Формула 1

Леклер рассказал, как сам себе испортил уникальный круг

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.