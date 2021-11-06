Хорнер: В Mercedes пока скрывают реальную скорость

Во второй пятничной тренировке в Мексике Макс Ферстаппен более чем на секунду перебил лучшее утреннее время круга и в итоге был быстрее гонщиков Mercedes на 0,4 и 0,5 секунды соответственно.

Трасса в Мехико традиционно больше подходит Red Bull, но по словам главы команды Кристиана Хорнера, расслабляться им пока рано, так как Mercedes вряд ли на тренировках ехали в полную силу.

«У Mercedes всегда что-то припасено в кармане, – сказал Хорнер. – И мы пока не видели весь их потенциал. По данным с GPS датчиков мы можем видеть, когда они переводят свои моторы в полную силу, а когда берегут их. Так что их реальную скорость мы увидим только завтра в квалификации.

Но в целом скорость зависит не только от двигателей. Наши моторы традиционно хорошо чувствуют себя на такой высоте. Мы привезли сюда крылья, которые использовали в Монако, но даже с ними прижимная сила такая, какая у нас была с настройками из Монцы, так как здесь воздух разрежен и о него сложно опереться.

Мне кажется, мы смогли найти правильный баланс для наших машин, но весь год разница в скорости с Mercedes колебалась в пределах одной десятой секунды на круге, так что сложно предположить, у кого будет большее преимущество».

Дополнительная информация: Филип Клерен