Хорнер: В Mercedes думали, что будут доминировать в 2022-м

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За восемь лет, что в Формуле 1 действовал прежний технический регламент, соперникам Mercedes было очень сложно что-то противопоставить команде из Брэкли. Лишь в 2021-м Макс Ферстаппен отобрал у Льюиса Хэмилтона чемпионство, однако все оставшиеся 15 титулов за этот период достались Mercedes и ее пилотам.

К сезону-2022 команда Тото Вольфа построила машину с предельно компактными понтонами – но оказалось, что та сильно страдает от «козления» и не может ехать быстро. В итоге с самого старта чемпионата все победы в Гран При делят Red Bull и Ferrari, а Mercedes достаются в лучшем случае призовые кубки.

Глава RBR Кристиан Хорнер в этой связи отметил, что такое развитие событий стало неожиданным для многих, в том числе и самой Mercedes.

«Вспомните, как они в значительной степени пожертвовали чемпионатом-2021 и рано переключились на работу над новой машиной, – рассказал британец в подкасте Beyond the Grid. – И когда представили ее, особенно с обновлениями (Mercedes привезла «беспонтонную» W13 только на вторые тесты – прим.ред.), та выглядела радикально непохожей на все остальные.

В Mercedes явно рассчитывали, что будут доминировать так же, как и до этого. А прошлогоднее поражение добавило им злости, оттого желание отыграться было еще сильнее. Именно потому особенно примечательно, что команда, которая была сильнейшей на протяжении восьми предыдущих лет, в этом сезоне даже не выиграла ни одного Гран При».

Говоря о компактных понтонах Mercedes, Хорнер добавил: «Первым делом было важно убедиться, что такое решение соответствует правилам, так как мы увидели совершенно особое прочтение правил. Но все было легально.

Однако очень быстро выяснилось, что выбранная архитектура не работает. При этом внутри команды сохранялось убежденность, что сама по себе концепция является верной.

Но уже на тестах в Бахрейне мы убедились, что эта машина не летит как ракета, и что мы в своей работе не проглядели ничего фундаментального».

За шесть этапов до конца сезона Red Bull лидирует в Кубке конструкторов, имея 545 очков, тогда как занимающая третье место Mercedes заработала 371.

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