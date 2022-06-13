Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Штайнер увидел в критике Шумахера попытки разобщить Haas Следующая / Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Хорнер: В Баку у нас не было никаких командных приказов

Руководитель Red Bull Racing заверил, что обмен позиций между Серхио Пересом и Максом Ферстаппеном был обусловлен разницей в скорости, а не указанием с мостика

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Хорнер: В Баку у нас не было никаких командных приказов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После того, как Шарль Леклер отправился в боксы, использовав режим VSC, во главе бакинской гонки оказались два пилота Red Bull. Серхио Перес лидировал, опережая на пару секунд Макса Ферстаппена, однако затем у мексиканца начали зерниться шины.   

Вскоре Макс настиг напарника, после чего тот услышал в наушниках слова «не бороться». Ферстаппен провел атаку на 15-м круге, вышел вперед и помчался к победе. 

После финиша глава RBR Кристиан Хорнер объяснил, что в данном случае действия его команды никак не следует считать тактическими.  

«Строго говоря, это не были командные приказы, – объяснил он на медиа-сессии. – Просто в тот момент у нас была явно были более быстрая машина и более медленная. Макс имел значительное преимущество в скорости, так как у Серхио серьезно зернились задние шины. 

Вопрос в том, что в такой ситуации ни к чему втирать друг друга в стену пит-лейна. Если одна машина явно быстрее, команда должна сосредоточиться на достижении максимального результата». 

Авария на ГП Азербайджана 2018 года: Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, Red Bull RB14

Авария на ГП Азербайджана 2018 года: Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, Red Bull RB14

Фото: Sutton Images

Хорнер добавил, что в момент, когда его гонщики были рядом, очень живо вспомнил события 2018 года, когда в Баку столкнулись его пилоты, Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

«Еще утром мы с пилотами обсудили сценарий, при котором одна машина ощутимо быстрее другой, – рассказал босс Red Bull. – Я им сказал: "Если будете соперничать друг с другом, просто оставляйте достаточно свободного места". Они так и поступили. События 2018 года по-прежнему свежи в нашей памяти.

На нынешней фазе сезона гонщикам очень важно действовать честно по отношению друг к другу, а нам важнее всего отобрать максимум очков у Ferrari. У них сейчас очень быстрая машина, а в Ф1 все может мгновенно измениться. Потому интересы команды важнее всего».

После шести побед в восьми Гран При преимущество Red Bull над Ferrari составляет 80 очков. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Штайнер увидел в критике Шумахера попытки разобщить Haas
Предыдущая новость

Штайнер увидел в критике Шумахера попытки разобщить Haas
Следующая новость

Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости

Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады Гран При Канады
Формула 1

Вольф допустил, что Хэмилтон пропустит Гран При Канады

Леклер затруднился понять очередные проблемы Ferrari с машиной Гран При Азербайджана
Формула 1

Леклер затруднился понять очередные проблемы Ferrari с машиной

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов Гран При Азербайджана
Формула 1

В Mercedes признались, что используют машину Льюиса для экспериментов

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили Гран При Азербайджана
Формула 1

Куда субботняя скорость Переса подевалась в гонке? В Red Bull ответили

Перес: Я сам пропустил Макса и не жалею Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес: Я сам пропустил Макса и не жалею

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес: Задержка в боксах стоила нам победы в квалификации

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора? Гран При Азербайджана
Формула 1

Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил Гран При Азербайджана
Формула 1

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил

Red Bull: Менять правила нечестно – даже для борьбы с «козлением»
Формула 1

Red Bull: Менять правила нечестно – даже для борьбы с «козлением»

Самое важное:

Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон вступился за чернокожую ведущую трансляций Ф1

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф
Формула 1 Формула 1

Латифи назвал глупостью назначенный ему штраф

Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»
Формула 1 Формула 1

Брандла удивила затянувшаяся борьба Mercedes с «козлением»

Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?
Формула 1 Формула 1

Анализ: сумел бы Леклер победить в Баку без отказа мотора?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.