Хорнер: В Баку у нас не было никаких командных приказов

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После того, как Шарль Леклер отправился в боксы, использовав режим VSC, во главе бакинской гонки оказались два пилота Red Bull. Серхио Перес лидировал, опережая на пару секунд Макса Ферстаппена, однако затем у мексиканца начали зерниться шины.

Вскоре Макс настиг напарника, после чего тот услышал в наушниках слова «не бороться». Ферстаппен провел атаку на 15-м круге, вышел вперед и помчался к победе.

После финиша глава RBR Кристиан Хорнер объяснил, что в данном случае действия его команды никак не следует считать тактическими.

«Строго говоря, это не были командные приказы, – объяснил он на медиа-сессии. – Просто в тот момент у нас была явно были более быстрая машина и более медленная. Макс имел значительное преимущество в скорости, так как у Серхио серьезно зернились задние шины.

Вопрос в том, что в такой ситуации ни к чему втирать друг друга в стену пит-лейна. Если одна машина явно быстрее, команда должна сосредоточиться на достижении максимального результата».

Авария на ГП Азербайджана 2018 года: Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, Red Bull RB14 Фото: Sutton Images

Хорнер добавил, что в момент, когда его гонщики были рядом, очень живо вспомнил события 2018 года, когда в Баку столкнулись его пилоты, Ферстаппен и Даниэль Риккардо.

«Еще утром мы с пилотами обсудили сценарий, при котором одна машина ощутимо быстрее другой, – рассказал босс Red Bull. – Я им сказал: "Если будете соперничать друг с другом, просто оставляйте достаточно свободного места". Они так и поступили. События 2018 года по-прежнему свежи в нашей памяти.

На нынешней фазе сезона гонщикам очень важно действовать честно по отношению друг к другу, а нам важнее всего отобрать максимум очков у Ferrari. У них сейчас очень быстрая машина, а в Ф1 все может мгновенно измениться. Потому интересы команды важнее всего».

После шести побед в восьми Гран При преимущество Red Bull над Ferrari составляет 80 очков.