Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби Следующая / В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Глава команды Red Bull Racing прокомментировал стремление соперников оспорить результаты Гран При Абу-Даби

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Драматичная развязка гонки на «Яс-Марине» сделала Макса Ферстаппена новым чемпионом Формулы 1. Голландский пилот на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона и завоевал первый в карьере титул, не дав сопернику стать восьмикратным чемпионом.

Однако после клетчатого флага команда Mercedes нацелилась изменить такой исход уик-энда, направив судьям FIA два протеста – на действия Ферстаппена и руководителя гонки. Однако спустя несколько часов оба протеста были отклонены. 

Читайте также:

Но даже после этого в Mercedes не согласились признать поражение и заявили о намерении оспорить вынесенный вердикт в Апелляционном суде FIA. Кроме того, глава команды Тото Вольф и Хэмилтон отказались от общения с журналистами. 

Комментируя эти действия, руководитель RBR Кристиан Хорнер заметил: «Во всем этом есть ощущение какого-то отчаяния.

Нам не хотелось, чтобы борьба за титул завершалась в судейской комнате. Весь год они были серьезными соперниками. А Льюис – потрясающий гонщик. По ходу сезона возникали разные моменты, порой очень напряженные. Сейчас мы просто радуемся тому, как все закончилось. И очень гордимся Максом. Он феноменально выступал весь год».

Британец добавил: «Мы никогда не стремились, чтобы все в итоге решали судьи. Понятно, что до гонки было много разных разговоров – но оказалось, что после финиша они стали совсем другими. 

Мы не берем с собой на этапы юристов. Жаль, что все так заканчивается, но судьи все сделали правильно».

По поводу апелляции Mercedes он добавил: «Мы готовы сражаться за свою правоту в Апелляционном суде, а если потребуется – то после этого и в общегражданском».

Он отметил, что действия спортивных арбитров в Абу-Даби лежали в русле тех принципов, которыми Формула 1 руководствуется в последнее время. 

«Мы много говорили о том, чтобы дать пилотам возможность гоняться, – объяснил Хорнер. – Знаете, Ники Лауда очень настаивал на этом. И мы всегда говорили, что неправильно заканчивать гонки за машиной безопасности. 

В сложных условиях руководитель гонки действовал сегодня абсолютно верно. А если говорить о тактике, то верными были наши действия».

Читайте также:
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует победу в чемпионате мира с сотрудниками команды

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует победу в чемпионате мира с сотрудниками команды

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби
Предыдущая новость

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби
Следующая новость

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Анализ: Макс vs Льюис – у кого тактическое преимущество перед стартом?

Хорнер: Поул Максу принесла скорость, а не слип-стрим Переса Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер: Поул Максу принесла скорость, а не слип-стрим Переса

В Ф1 задумались о разных трассах для спринта и главной гонки
Формула 1

В Ф1 задумались о разных трассах для спринта и главной гонки

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ферстаппен: В начале гонки Soft не давал преимущества

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи? Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ситуация с круговыми в Абу-Даби: правы ли судьи?

Самое важное:

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой
Формула 1 Формула 1

В Mercedes ответили на потерю титула отказом от бесед с прессой

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния
Формула 1 Формула 1

Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Mercedes оспорит решение судей Гран При Абу-Даби

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Никто не сможет отнять у Макса титул

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.