Хорнер увидел в действиях Mercedes признаки отчаяния

Драматичная развязка гонки на «Яс-Марине» сделала Макса Ферстаппена новым чемпионом Формулы 1. Голландский пилот на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона и завоевал первый в карьере титул, не дав сопернику стать восьмикратным чемпионом.

Однако после клетчатого флага команда Mercedes нацелилась изменить такой исход уик-энда, направив судьям FIA два протеста – на действия Ферстаппена и руководителя гонки. Однако спустя несколько часов оба протеста были отклонены.

Но даже после этого в Mercedes не согласились признать поражение и заявили о намерении оспорить вынесенный вердикт в Апелляционном суде FIA. Кроме того, глава команды Тото Вольф и Хэмилтон отказались от общения с журналистами.

Комментируя эти действия, руководитель RBR Кристиан Хорнер заметил: «Во всем этом есть ощущение какого-то отчаяния.

Нам не хотелось, чтобы борьба за титул завершалась в судейской комнате. Весь год они были серьезными соперниками. А Льюис – потрясающий гонщик. По ходу сезона возникали разные моменты, порой очень напряженные. Сейчас мы просто радуемся тому, как все закончилось. И очень гордимся Максом. Он феноменально выступал весь год».

Британец добавил: «Мы никогда не стремились, чтобы все в итоге решали судьи. Понятно, что до гонки было много разных разговоров – но оказалось, что после финиша они стали совсем другими.

Мы не берем с собой на этапы юристов. Жаль, что все так заканчивается, но судьи все сделали правильно».

По поводу апелляции Mercedes он добавил: «Мы готовы сражаться за свою правоту в Апелляционном суде, а если потребуется – то после этого и в общегражданском».

Он отметил, что действия спортивных арбитров в Абу-Даби лежали в русле тех принципов, которыми Формула 1 руководствуется в последнее время.

«Мы много говорили о том, чтобы дать пилотам возможность гоняться, – объяснил Хорнер. – Знаете, Ники Лауда очень настаивал на этом. И мы всегда говорили, что неправильно заканчивать гонки за машиной безопасности.

В сложных условиях руководитель гонки действовал сегодня абсолютно верно. А если говорить о тактике, то верными были наши действия».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует победу в чемпионате мира с сотрудниками команды Фото: Зак Маугер / Motorsport Images