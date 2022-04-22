Хорнер уверил, что в Имоле поломок возникнуть не должно

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За 20 кругов до конца гонки Формулы 1 в Австралии на машине Макса Ферстаппена возникла поломка, из-за которой нидерландцу пришлось сойти с дистанции и таким образом лишиться возможной второй позиции по итогам заезда. Официально Red Bull не объявляла о причинах случившейся проблемы, однако недавно спортивный консультант коллектива Хельмут Марко упомянул, что дело в «прорыве топливной трубки высокого давления» в связи с колебаниями автомобиля на высокой скорости.

Тем не менее во время пятничной тренировки в Имоле, где этап Ф1 проходит в эти выходные, глава «Быков» Кристиан Хорнер подтвердил, что опасаться повторения австралийской поломки не стоит.

«Мы работали с нашими коллегами из Honda в Японии, так что они обнаружили проблему и решили ее, – рассказал Хорнер в эфире телеканала Sky Sports. – И я думаю, что к этим выходным нам удалось все починить. Нам просто очень и очень не повезло: деталь, преодолевшая тысячи километров без каких-либо проблем, подвела в Австралии в самое неподходящее время».

Дополнительная информация: Адам Купер